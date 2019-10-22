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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 興泰     富邦臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          華通              本盟     宏亞     達欣工     
東華              元大高股息          中環              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     新紡                
立益              富邦發達          智寶              遠雄來   佳和                
佳和              富邦金融          銘旺科            統領     大將                
聯發              元大MSCI台灣          連宇              威宏-KY  怡華                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
本盟              元大台灣50正2          揚智                       昶和                
正道              富邦日本          晶相光                     大統新創            
瑞利              國泰日經225          嘉威                       亞崴                
正峰新            元大歐洲50          世芯-KY                    程泰                
億泰              元大日經225          茂林-KY                    吉茂                
懷特              富邦臺灣加權正2          立積                       百達-KY             
士紙              元大美元指數          東科-KY                    氣立                
燁興              元大美元指數正2          鈞寶                       榮星                
千興              兆豐藍籌30反1          互億                       台硝                
威致              國泰股利精選30          訊芯-KY                    元禎                
華豐              元大S&P日圓反1          夆典                       永記                
首利              富邦歐洲          遠雄來                     毛寶                
麗正              FH彭博新興債          杜康-DR                    日勝化              
東訊              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   展宇                
錸德              國泰RMB短期報酬          潤泰材                     國精化              
倫飛              新光內需收益                                     三福化              
虹光              FH美國金融股                                     士紙                
威盛              新光中國政金綠債                                     東明-KY             
浩鑫              新光投等債15+                                     鑫永銓              
國碩              新光ICE美國權值                                     六暉-KY             
銘旺科            台新全球AI                                     申豐                
統懋              大飲                                         燿華                
翔耀              宏洲                                         震旦行              
太空梭            嘉裕                                         隴華                
兆勁              東華                                         翔耀                
麗臺              大魯閣                                       太空梭              
吉祥全            立益                                         遠見                
憶聲              佳和                                         立萬利              
科風              聯發                                         聯德                
力特              昶和                                         泰碩                
喬鼎              本盟                                         玉晶光              
正達              正道                                         安馳                
晟鈦              瑞利                                         世芯-KY             
聯德              正峰新                                       圓展                
同泰              億泰                                         新至陞              
新世紀            和桐                                         銘鈺                
誠研              懷特                                         穎漢                
誠創              士紙                                         立積                
嘉威              燁興                                         迎廣                
聯合再生          千興                                         華友聯              
力銘              威致                                         愛山林              
亞太電            華豐                                         皇昌                
達能              英利-KY                                      潤弘                
太極              首利                                         遠雄來              
誠美材            麗正                                         夏都                
奕智博            東訊                                         雲品                
慧友              錸德                                         欣欣                
悠克              倫飛                                         統領                
友勁              虹光                                         客思達-KY            
百一              威盛                                         凱羿-KY             
捷泰              浩鑫                                         日成-KY             
天瀚              國碩                                         阿瘦                
迅杰              銘旺科                                       格威傳媒            
華上              統懋                                         神州-DR             
光麗-KY           翔耀                                         晨訊科-DR            
元晶              太空梭                                       友佳-DR             
華冠              兆勁                                         一零四              
裕豐              麗臺                                         欣天然              
寶徠              吉祥全                                       新海                
皇昌              憶聲                                         欣高                
陽明              揚智                                         新麗                
六福              科風                                         台數科              
康師傅-DR          力特                                         鋼聯                
聖馬丁-DR          喬鼎                                         必應                
神州-DR           正達                                         基勝-KY             
同方友友-DR          晟鈦                                         威宏-KY             
晨訊科-DR          聯德                                         政伸                
友佳-DR           同泰                                         吉源-KY             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠研                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              聯合再生                                                         
秋雨              力銘                                                             
新利虹            智易                                                             
國光生            亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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