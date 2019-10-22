[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/21 108/10/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.14000 34.51000 0.63000 1.82556 元大滬深300單日正向2倍基金 18.62000 18.29000 0.33000 1.80426 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.47000 47.66000 0.81000 1.69954 群益印度中小基金N-美元 9.18370 9.05100 0.13270 1.46614 群益印度中小基金-美元 13.13560 12.94580 0.18980 1.46611 群益印度中小基金-人民幣 15.24590 15.04170 0.20420 1.35756 群益印度中小基金N-人民幣 11.26170 11.11090 0.15080 1.35723 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.42000 20.16000 0.26000 1.28968 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.93000 28.58000 0.35000 1.22463 群益印度中小基金-新臺幣 15.07000 14.89000 0.18000 1.20887 群益大印度基金-美元 12.80340 12.65140 0.15200 1.20145 群益印度中小基金N-新臺幣 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509 群益大印度基金-人民幣 14.01430 13.86290 0.15140 1.09212 群益大印度基金-新臺幣 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438 野村巴西基金 6.65000 6.59000 0.06000 0.91047 群益大印度基金N-新臺幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197 台新印度基金 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.62000 23.43000 0.19000 0.81093 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.96000 35.68000 0.28000 0.78475 元大巴西指數基金 6.83300 6.78400 0.04900 0.72229 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.84410 10.77150 0.07260 0.67400 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.84580 10.77320 0.07260 0.67389 富邦深証100基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 瀚亞印度基金-美元 13.83000 13.74000 0.09000 0.65502 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81720 0.81190 0.00530 0.65279 國泰富時中國A50基金 21.81000 21.67000 0.14000 0.64605 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.82600 10.75660 0.06940 0.64519 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.82480 10.75550 0.06930 0.64432 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------