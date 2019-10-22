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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/21  108/10/18  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      35.14000   34.51000   0.63000    1.82556
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.62000   18.29000   0.33000    1.80426
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 48.47000   47.66000   0.81000    1.69954
群益印度中小基金N-美元                                            9.18370    9.05100   0.13270    1.46614
群益印度中小基金-美元                                            13.13560   12.94580   0.18980    1.46611
群益印度中小基金-人民幣                                          15.24590   15.04170   0.20420    1.35756
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.26170   11.11090   0.15080    1.35723
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                20.42000   20.16000   0.26000    1.28968
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.93000   28.58000   0.35000    1.22463
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.07000   14.89000   0.18000    1.20887
群益大印度基金-美元                                              12.80340   12.65140   0.15200    1.20145
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.61000    8.51000   0.10000    1.17509
群益大印度基金-人民幣                                            14.01430   13.86290   0.15140    1.09212
群益大印度基金-新臺幣                                            12.05000   11.93000   0.12000    1.00587
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.14000   12.03000   0.11000    0.91438
野村巴西基金                                                      6.65000    6.59000   0.06000    0.91047
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.18000   10.09000   0.09000    0.89197
台新印度基金                                                     14.63000   14.51000   0.12000    0.82702
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.62000   23.43000   0.19000    0.81093
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.96000   35.68000   0.28000    0.78475
元大巴西指數基金                                                  6.83300    6.78400   0.04900    0.72229
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.84410   10.77150   0.07260    0.67400
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.84580   10.77320   0.07260    0.67389
富邦深証100基金                                                  10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
瀚亞印度基金-美元                                                13.83000   13.74000   0.09000    0.65502
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.81720    0.81190   0.00530    0.65279
國泰富時中國A50基金                                              21.81000   21.67000   0.14000    0.64605
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非  10.82600   10.75660   0.06940    0.64519
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非  10.82480   10.75550   0.06930    0.64432
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