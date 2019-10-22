[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3374 精材 934 485 6182 合晶 -559 -1204 3707 漢磊 724 -709 3105 穩懋 -484 488 6147 頎邦 563 -1162 6438 迅得 -477 -152 6274 台燿 466 -752 3483 力致 -442 1077 6488 環球晶 456 1515 3289 宜特 -404 -1039 5512 力麒 423 884 5340 建榮 -366 -1542 5905 南仁湖 303 1137 8069 元太 -288 50 5483 中美晶 280 -2925 6223 旺矽 -219 -289 6290 良維 164 54 3552 同致 -215 -234 8086 宏捷科 147 2065 6125 廣運 -213 -636 3227 原相 142 -310 4728 雙美 -185 -1146 3526 凡甲 133 -84 6173 信昌電 -184 -712 3260 威剛 113 -188 5347 世界 -166 -3836 1785 光洋科 95 -173 8436 大江 -162 -349 3324 雙鴻 95 546 6238 勝麗 -152 -601 4947 昂寶-KY 95 157 6245 立端 -125 -26 3078 僑威 90 81 8358 金居 -103 -1972 5508 永信建 85 86 6138 茂達 -100 -197 2732 六角 85 -360 3217 優群 -98 -372 3680 家登 83 -211 6446 藥華藥 -89 -172 8040 九暘 82 129 00860B 群益1-5年IG債 -82 0 6679 鈺太 81 84 1795 美時 -74 -493 8489 三貝德 76 82 6667 信紘科 -71 -116 4908 前鼎 74 501 4528 江興鍛 -66 -78 6111 大宇資 56 -316 6509 聚和 -62 10 9951 皇田 54 -246 6284 佳邦 -62 -405 3490 單井 54 95 1815 富喬 -59 -738 6180 橘子 54 -219 3710 連展投控 -58 44 4107 邦特 53 -1 3163 波若威 -53 358 6185 幃翔 51 529 4147 中裕 -51 -1538 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股