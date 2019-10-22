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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3374   精材                     934       485 6182   合晶                    -559     -1204  
3707   漢磊                     724      -709 3105   穩懋                    -484       488  
6147   頎邦                     563     -1162 6438   迅得                    -477      -152  
6274   台燿                     466      -752 3483   力致                    -442      1077  
6488   環球晶                   456      1515 3289   宜特                    -404     -1039  
5512   力麒                     423       884 5340   建榮                    -366     -1542  
5905   南仁湖                   303      1137 8069   元太                    -288        50  
5483   中美晶                   280     -2925 6223   旺矽                    -219      -289  
6290   良維                     164        54 3552   同致                    -215      -234  
8086   宏捷科                   147      2065 6125   廣運                    -213      -636  
3227   原相                     142      -310 4728   雙美                    -185     -1146  
3526   凡甲                     133       -84 6173   信昌電                  -184      -712  
3260   威剛                     113      -188 5347   世界                    -166     -3836  
1785   光洋科                    95      -173 8436   大江                    -162      -349  
3324   雙鴻                      95       546 6238   勝麗                    -152      -601  
4947   昂寶-KY                   95       157 6245   立端                    -125       -26  
3078   僑威                      90        81 8358   金居                    -103     -1972  
5508   永信建                    85        86 6138   茂達                    -100      -197  
2732   六角                      85      -360 3217   優群                     -98      -372  
3680   家登                      83      -211 6446   藥華藥                   -89      -172  
8040   九暘                      82       129 00860B 群益1-5年IG債            -82         0  
6679   鈺太                      81        84 1795   美時                     -74      -493  
8489   三貝德                    76        82 6667   信紘科                   -71      -116  
4908   前鼎                      74       501 4528   江興鍛                   -66       -78  
6111   大宇資                    56      -316 6509   聚和                     -62        10  
9951   皇田                      54      -246 6284   佳邦                     -62      -405  
3490   單井                      54        95 1815   富喬                     -59      -738  
6180   橘子                      54      -219 3710   連展投控                 -58        44  
4107   邦特                      53        -1 3163   波若威                   -53       358  
6185   幃翔                      51       529 4147   中裕                     -51     -1538  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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