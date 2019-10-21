澳洲第一家 力拓嘗試以人民幣報價與中國交易

近期外傳澳洲兩大礦商之一力拓將以人民幣計價方式與中國鋼鐵廠簽訂鐵礦砂合約。而今 (21) 陸媒已從業界證實，這象徵著人民幣國際化再向前邁進一步。

上海證券報指出，這次採取人民幣計價的合約是力拓與山西高義公司共同簽署，具體項目為 17 萬噸 SP10 粉、塊礦，在日照港交貨。

對於鐵礦砂合約而言，接下來會否將有更多企業和鐵礦砂種類使用人民幣計價，則有待觀察。

力拓並不是第一家與中國鋼鐵廠簽訂以人民幣計價大型礦商，但為澳洲第一家。早在 2017 年，巴西淡水河谷在與中國鋼鐵廠交易鐵礦砂時，就開始常態化以人民幣結算。

而目前全球三大鐵礦砂供應商，只剩下 BHP 未採用人民幣與中國廠商交易。此外，全球第四大鐵礦砂生產商 FMG 已在中國設立一家子公司，並進行以人民幣計價的業務，惟規模尚小。

業內指出，力拓此舉是為了留住中國客戶，也為中國鋼鐵廠大開方面之門，減少匯率方面的波動。相對也顯示，力拓敢於用人民幣報價則是要承擔一定的風險，因為目前能對沖人民幣風險的工具並不充足。

不過，力拓目前只計劃以人民幣計價方式銷售 SP10 產品，未涉及其核心產品 PB 粉和 PB 塊，部份市場觀點認為這顯示力拓還處在嘗試階段，並不想大舉改變其美元市場銷售的戰略。此外，淡水河谷目前也只以 BRBF 單一產品銷售為主。

海證期貨指出，隨著大連商品交易所鐵礦砂期貨報價在全球影響性逐漸提升，市場關注度越來越高，再加上中國是全球最大的鐵礦砂消費國和鋼鐵生產國，國際礦商採取人民幣定價是遲早的事情。

這將有利於中國原物料貿易商和鋼鐵廠採取更為靈活的採購銷售手段，對人民幣國際化也有重要貢獻。

