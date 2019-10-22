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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄10/21
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4152   台微體    10/21 上櫃增資       10/15-10/17    969   82.00     82.00  永豐金     01  10/18       7536
6690   安碁資訊  10/24 初上櫃         10/18-10/22   1121   55.00     55.00  台新       01  10/23     144424
4563   百德      10/25 上櫃增資       10/21-10/23    425   40.00     40.00  日盛       01  10/24

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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