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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
愛普     經理人     劉育侃   96,474   25,000 贈與 高顥元
愛普     經理人     劉育侃   71,474   25,000 贈與 高睿謙

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名          目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
大車隊   董事本人         林村田       7,387,492  230,000 贈與         臻穎
         及由受託人持有者
鈊象     董事             陳阿見       1,350,682  650,000 洽特定人     宇晟籌備處王淑敏
鈊象     董事配偶         陳阿見之配偶   650,888  550,000 洽特定人     宇晟籌備處王淑敏
大立     董事             格林山       1,000,925  400,000 盤後定價交易
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