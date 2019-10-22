[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 愛普 經理人 劉育侃 96,474 25,000 贈與 高顥元 愛普 經理人 劉育侃 71,474 25,000 贈與 高睿謙 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 大車隊 董事本人 林村田 7,387,492 230,000 贈與 臻穎 及由受託人持有者 鈊象 董事 陳阿見 1,350,682 650,000 洽特定人 宇晟籌備處王淑敏 鈊象 董事配偶 陳阿見之配偶 650,888 550,000 洽特定人 宇晟籌備處王淑敏 大立 董事 格林山 1,000,925 400,000 盤後定價交易