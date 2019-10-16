AirPods勁敵來了! 谷歌最新無線耳機Pixel Buds要價179美元

谷歌週二 (15 日) 在發表大會上，公布最新一代的 Pixel Buds 真無線耳機，相較於前一代還需要用線將兩邊耳機聯繫著，新版 Pixel Buds 有了重大革新，成為一款「真正」無線藍芽耳機，不過消費者得等到 2020 年初，這款 Pixel Buds 才上市。

新版 Pixel Buds 保留許多 AI 功能，也支援谷歌語音助理 Google Assistant，透過「嘿! 谷歌」(Hey Google) 即可喚醒語音助理以及即時語言翻譯等功能。

據了解 Pixel Buds 2 設計可以平整貼合而耳朵，帶來更好的低音接收效果，配戴感也出奇的舒適，並具有通風的氣孔，降低許多耳機常見的「耳塞式」不適感。新版 Pixel Buds 能夠檢測佩戴者週遭吵雜程度來調整對應的音量大小。

最新一代谷歌藍芽無線耳機 Pixel Buds 2(圖片: CNET)

耐汗、防水的 Pixel Buds 2 耳機本體蓄電量有 5 小時，充飽電後就為耳機提供了額外 24 小時的播放時間，谷歌更進一步指出，Pixel Buds 無線藍牙功能將大幅增強訊號接收範圍，佩戴者應該能夠在室外獲得大約 100 碼的無線範圍，相當於橫跨一個足球場的距離，也能良好地連接。

此外，耳機內建的兩個麥克風將專注於佩戴者的聲音，有助於抑制環境噪音，更能透過下巴的振動來提高語音通話質量，讓配戴者在風大的環境中，能有清晰的通話。

Google Pixel Buds 2 估計將於 2020 年初時候發布，提供橘、薄荷、白、黑等色，零售價為 179 美元。