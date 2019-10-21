台股盤後－台積電熄火、傳產營建接棒助攻 終場翻紅小漲

美股收低、權值龍頭股王台積電熄火下，台股今 (21) 日開低走跌，盤中在傳產、營建股接棒點火，被動元件與矽晶圓族群與櫃買店頭市場助攻下，大盤跌幅收斂，終場黑翻紅小漲 3.93 點，但受市場觀望氛圍成交量縮至 1017.6 億元。

台積電法說報喜引領台股持續上攻，可惜行情曇花一現，台積電今天股價走跌，大盤也有氣無力，開盤震盪走跌，改由傳產、營建股等資產概念股接棒擔綱撐盤要角，玻璃、造紙與水泥等族群堪稱今天盤面亮點。

受惠台商資金回流效益，營建股股價氣勢如虹，包括基泰、皇昌今天漲勢凌厲，在買盤敲進下大漲逾 4% 以上，國建、中工、京城與國產今天也有 2%~3% 的漲幅。

傳產股水泥、造紙也是今天盤面亮點，造紙類股中士紙大漲逾 8%，台紙、榮成、正隆、華紙、永豐餘股價也同步上漲收紅。

資產概念股中包括剛拿下雙子星標案的藍天，受利多消息激勵，股價盤中大漲逾 9% 旋即漲停關門，台火、勤益控與泰豐等在買盤敲進下，股價全都直奔漲停關門。

被動元件中包括大毅、台達電分別上漲 3%、1%，奇力新、國巨、達方等也同步收紅。

法人指出，台股上週在台積電領軍下指數一路衝高，儘管全球主要央行接力量化寬鬆，具備高殖利率優勢的台股可望挾資金優勢攻高，但要留意英國脫歐出現新變數、台股漲多潛在壓力，恐成大盤利空隱憂。