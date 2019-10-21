台股盤中－台積電壓盤干擾 中小型、資產股力撐 量縮平盤震盪

亞股今 (21) 日漲跌互見，台股受台積電漲多休息影響，指數開低震盪，以 11166.24 點開出、下跌 13.98 點，不過個股輪動速度加快，資金漸往中小型股挪移，加上資產股再獲資金青睞，指數盤中跌幅持續收斂，並往平盤靠攏，今日預估成交量約 1100 億元。

觀察電子三雄表現，台積電開低震盪，持續休息整理，以 291 元開出、小跌 2 元或 0.68%，最低至 288.5 元，跌幅逾 1%；大立光開盤 4335 元、漲幅 0.7%，持續在盤上震盪；鴻海早盤以小漲 0.3 元開出，隨後漲幅收斂在平盤間遊走。

藍天及宏匯組成的團隊，遞補取得台北雙子星標案，激勵今日股價開盤跳空漲停，來到 33.45 元，上演慶祝行情，創近 2 個月新高，資產營建股也同步走揚，勤益控攻漲停，泰豐漲幅逾 7%，國產、榮運、台火、大洋、南港漲幅約 3%。

大摩重申看好被動元件族群，加上主要廠商庫存下滑，其中台廠以國巨首選，激勵國巨早盤開高震盪，最高至 323 元，漲幅逾 2%，也帶動 MLCC 族群股價回升，包含信昌電、達方漲幅逾 2%，禾伸堂、日電貿及華新科漲幅逾 1%。

法人表示，美中貿易戰氣氛轉佳，讓國際情勢暫時喘口氣，加上美國超級財報周即將展開，電子上游等大廠有望釋出好消息，此外，台廠則將啟動新一輪法說會，雖然加權指數今日小幅拉回，仍維持在高點，有機會挑戰 11200 點。