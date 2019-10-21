多頭節奏看熱錢 挺三王攻指數 熱錢外溢個股輪動

台股上周五衝關 11200 點，雖未能站穩，但盤中高點一度衝抵 11237 點，續往 11270 攻堅企圖明顯。台股目前多方仍緊抓控球權，而新台幣匯率更攸關外資熱錢是否出現增援部隊。多頭後續的節奏，關鍵在於外資熱錢，如續挺電子三王，指數將有續攻機會，如出現熱錢外溢，則以個股輪動為主。關鍵密碼為 11126、11158 與 11188 點。

如多頭如再次往 11200 點衝關，二端的哨站，為 11188 點與 11212 點，只要衝上 11188 點，就進入 11200 點攻防，要收復 11212 點，才算 11200 點關卡站穩。站穩 11212 點後，只要再攻下 11246 點，多頭目標還是會續往 11270 點挑戰。如盤勢進行 11200 點關前震盪，多頭未打算急攻，整理區間需留意 11158、11126 等 2 個中途站，11126 點不宜失守，否則攻勢有降溫疑慮，也須提防回測 11000 點，以及下方 11088 點。

台股這波多頭攻勢熱度，與外資態度熱錢緊密連動，只要新台幣匯率維持強勢，外資熱錢增援部隊可望持續流向股市。上周除了台積電之外，外資也開始關愛鴻海，即是熱錢外溢的指標之一。不過三王之中，大立光進入月線保衛戰，後續走勢也值得留意。如指數要衝關登高，不宜出現三王步調不一。

另外，投資人可留意的，則是個股與類股輪動，盤面訊息包括任天堂熱賣，台塑加碼投資美國 PVC 廠，以及台積電持續增加資本支出，使得相關設備廠再度受到關注等。即使台股短線進入震盪，只要多頭緊抓控盤權，10 月下旬台股走勢，類股與個股輪動將可更熱鬧。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)