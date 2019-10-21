UBS總裁：英國脫歐造成全面性「投資人罷工」

隨著英國脫歐的不確定性仍然發酵，瑞士最大銀行 UBS 總裁以旗下客戶的狀況為例表示，目前投資人幾乎是已處為「罷工」狀態。

瑞銀 (UBS) 總裁 Axel Weber 表示：「英國脫歐再加上貿易戰，市場前景的不確定性已經大大增加，不確定性向來對投資不利，目前的狀況，尤其是在我們客戶群⁠中顯現的，幾乎就是『投資人罷工』。」

Axel Weber 是在出席 2019 年度國際貨幣基金 (IMF) 會議時作上述表示，會議的主題主要集中於貿易戰、貿易保護主義和政治動盪造成的全球經濟動盪。

Axel Weber 表示，「就我看來，在利率非常低且投資成本處於歷史低點的情況下，推動中的計畫能否有所回報、重新調整生產鏈是否會付諸東流，這些不確定性非常巨大。」

Axel Weber 所謂的生產鏈調整是指由中國轉移，以及對歐盟而言，由英國轉移出去，而企業主與投資人們只有在政治局面獲得確定後，才較會做出最後決定。

根據標準普爾全球評級公司 (S&P Global Ratings) 在春季的估算，到 4 月為止，英國脫歐已使英國經濟損失了 860 億美元。公投後的不確定性導致英鎊價值急劇下降、通貨膨脹加劇、家庭消費能力下降、出口疲軟、房地產價格下降以及本地和外國投資停滯。

在最新事態進展中，在英國國會延後週六 (19 日) 就首相 Boris Johnson 談判達成的脫歐協議進行表決後，英國向歐盟要求再次延長 10 月 31 日脫歐的最後期限，這是 2016 年 6 月公投以來的第三次延長。

(圖: AFP)

英國國會週六 (19 日) 投票通過了「修正動議案 A」，並未放行歐盟與英國達成的脫歐協議，且根據「修正動議案 A」，國會要求英國政府向歐盟申請脫歐再延長，儘管首相強生 (Boris Johnson) 多次明確反對延長脫歐。

歐盟理事會主席 Donald Tusk 說，他已收到了英國政府請求脫歐延長的信件，他將就如何回應英國的要求開始與歐盟領導人進行磋商，而與此同時，英國內閣大臣 Michael Gove 週日 (20 日) 上午表示，英國確定將在 10 月 31 日前無協議離開歐盟。