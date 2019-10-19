紐約匯市—脫歐協議表決前 歐元英鎊挺進1.29

週五 (18 日) 交易，美元兌其他貨幣走低，英國脫歐協議持續支撐英鎊挺進 1.29，該協議也可望降低歐盟經濟衰退風險，歐元上漲。

英國強生首相 (Boris Johnson) 週四與歐盟達成脫歐協議，但目前該協議文本尚需雙方議會核准，英國國會將於週六加開，目前北愛的民主聯盟黨仍表態反對該協議，因此強生能否順利取得足夠的國會支持尚不確定。

台灣時間 4:25，英鎊兌美元上漲 0.46% 至 1.2947；歐元兌美元上漲 0.38% 至 1.1164。

與此同時，中國第三季 GDP 年率成長 6%，為 30 年來最慢成長速度，顯見貿易戰對中國造成衝擊，雖然中美近日試圖達成所謂的「第一階段」協議，但交易員仍保持謹慎，美元走跌。

美元指數下跌 0.36% 至 96.988。本週美元指數約下跌 0.9%，為 17 週來最差單週表現。

Refinitiv 調查數據顯示，市場預期 10 月 30 日 Fed 會議有 82% 的降息可能性。

其他方面，週四土耳其和美國達成協議，土耳其在敘利亞停火 5 日、美國則於協議完成後解除對土耳其的制裁，週五土耳其里拉兌美元匯率上漲了 1.4%，站上 2 週高點，但有報導稱該停火協議恐已遭打破。

停火協議緩解了里拉的壓力，市場提高對土國央行下週降息的預期。

QNB Finansbank 首席經濟學家 Erkin Isik 表示，先前因里拉近期劇烈波動，降低了降息預期，現在因應停火協議和里拉升值的狀況，「我們預期下週貨幣政策委員會將降息 100 個基點。」他還提到通膨改善也是理由之一。

土耳其央行去年將政策利率調升至 24% 以抑制貨幣危機，此後已經調降了 750 個基點，央行長 Murat Uysal 曾表示降息是當務之急。

土耳其通膨去年 10 月達 25%，為 15 年來最高點，但今年 9 月已降至 10% 以下。