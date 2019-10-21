首相強生在議會受挫 英鎊亞市週一開盤下跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年10月21號11點0分

在英國議會週末決定要求延後脫歐期限，並推遲脫針對強生 (Boris Johnson) 版本的脫歐協議表決後，英鎊在亞洲早盤下挫。

在週末脫歐情勢一系列複雜的轉變後，週一 (21) 亞洲一開盤就見英鎊急挫，一改過去 4 天的連漲局面。英鎊兌美元一度下跌 0.8%，在東京時間上午 8 點，跌幅已減至 0.6%，報 1.2906。

英鎊兌美元走勢

週末強生挫敗連連，英國議會通過《班恩法案》修正案，迫使英國政府向歐盟要求再次延長脫歐期限，並且決定推遲對強生與歐盟的新協議「有意義的投票」，讓脫歐情勢再添變數。

強生應要求發出信函，但不願親自簽署，並強調仍將繼續推動 10 月底前脫歐。歐盟證實已接獲延期要求，但不一定要接受。英國部分也將針對強生版本的新脫歐協議投票，不過要延到本週晚些時候再進行。

儘管出現延誤，一些分析師對英國脫歐進展仍抱持積極態度。德意志銀行發布研究報告認為，英國退歐決議的前景仍然具有建設性，週六投票的情況，實際上意味著強生有望在日後得到足夠的支持。

德意志銀行表示，保留對英國的建設性展望，及看多英鎊、看空英國實際殖利率的建議。

高盛則是將英國無協議脫歐的機率，由先前的 10%，在週日降至 5%，同時認為英國仍可在 10 月 31 日退出歐盟。

多倫多道明銀行歐洲外匯策略主管 Ned Rumpeltin 指出，投資人將不得不在進一步延期的失望情緒，與最終通過的可能性不斷上升之間進行權衡，不過無協議脫歐的尾部風險已經下降。