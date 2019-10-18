難過國會表決？分析師：新版脫歐協議恐面臨慘敗景況

經歷連續幾天談話與近 3 年的持續討論，英國政府與歐盟終在週四 (17 日) 達成脱歐協議，迎接週六 (19 日) 的國會表決。政治風險諮詢機構 Eurasia Group 分析師 Mujtaba Rahman 週四發布研究報告表示，他認為在沒有北愛民主統一黨 (DUP) 的支持下，可以預想英國首相強生 (Boris Johnson) 的脱歐協議將在國會表決面臨慘敗。

Rahman 認為，就目前情況來看，由於 DUP 的十名國會議員拒絕支持新版脱歐協議，強生想過國會這關可說是難上加難，並稱他將面臨「慘敗」的屈辱。

他認為，儘管強生在將賭注放在 DUP 改變反對立場，但在目前沒有任何跡象顯示這種情況會發生，原因在於該項脱歐協議將限制北愛爾蘭議會在遵從脫歐協議安排上，無法行使否決權的權利。

DUP 稍早發布聲明表示不支持此項協議草案，該黨黨魁 Arlene Foster 於聲明中表示仍在和英國政府持續討論，目前還無法接受協議中的邊境方案，對於強生宣佈敲定協議，DUP 仍堅持原有立場。

貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 高級經濟學家 Kallum Pickering 週四發表研究報告表示，強生仍然有機會逆轉局勢，但是機率將非常渺小。

在缺乏 DUP 的支持下，強生可能需要依靠他上個月被他逐出的 21 位保守黨議員，他們有可能支持強生的新協議，以及部分反對派工黨議員的支持。

在週六的國會表決中，強生需要獲得 320 票才能過半，目前保守黨議員的部分共有 287 票，且必須保證其中不會有任何人到臨陣倒戈。Pickering 估計，有 283 位保守黨議員將表態支持，強生還需要 37 位來黨外的支持。