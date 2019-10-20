旺宏本周法說 法人關注三大重點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 將於周四 (24 日) 召開法說，公布第 3 季財報，市場除關注第 4 季及明年營運展望，由於第 3 季大客戶拉貨動能強勁，旺宏庫存去化程度、毛利率表現將受矚，NAND 與 NOR Flash 需求表現、及 19 奈米 SLC NAND 出貨情況也將成為焦點。

旺宏第 3 季適逢傳統營運旺季，由於大客戶推出新機種，隨著市場需求提升，帶動 ROM 拉貨動能優於預期，且各產品線動能均相當強勁，第 3 季營收季增幅更達近 6 成，並成功創高。

旺宏第 2 季存貨金額 188.67 億元，較第 1 季的 184.75 億元小幅成長，其中，Flash 存貨佔比約 4 成、ROM 則是 6 成。不過，由於下半年為 ROM 出貨旺季，雖然第 2 季存貨金額相對高檔，但在旺季效應帶動下，庫存可望快速去化。美系外資也看好，受惠庫存明顯去化，旺宏下半年存貨損失將較上半年大幅減少，毛利率表現可期。

除 ROM 拉貨動能強勁外，旺宏旺宏採用 19 奈米的 SLC NAND Flash，已於本季正式量產出貨，第一批產品供應美國機上盒大客戶，後市出貨可期，法人看好，在 SLC NAND 成功出貨帶動下，將為第 4 季營運再增添想像空間。

旺宏 9 月合併營收 50.8 億元，受惠 ROM 拉貨動能升溫，營收月增 34%，年增 35.51%，創單月營收新高；旺季效應帶動，第 3 季合併營收 119.06 億元，季增 59.19%，年增 18.7%，改寫單季營收新猷；前 9 個月累計營收 254.15 億元，年減 9.14%。