〈房產〉興富發今年台中推案逾300億元 高鐵特區案件去化速度最快

興富發 (2542-TW) 集團搶進台中市，今年推案涵蓋住宅及商辦，總銷金額達 300 億元，搶進台中高鐵特區推出「夢幻誠」案體規模最大，總銷達 150 億元，全案力拚明年春節前完銷。

興富發代銷部協理王建騏今 (19) 日指出，雖有同業競爭，但「夢幻誠」公開以來銷售已達 1009 戶。

王建騏並指出，7 棟住宅大樓規劃總戶數達 1674 戶，4 月開始潛銷並於 7 月公開，至昨 (18) 日止銷售戶數達 1009 戶，買方有 7 成來自中部地區，其中有企業家族一次購入 30 戶，總金額高達 2 億元以上。

王建騏表示，「夢幻誠」基地面積 7656 坪，由 7 棟住宅大樓構成，已有 5 棟開始對外銷售，今天開賣第 2 期的最後兩棟戶數 456 戶，總價位自 700 萬元起，以交屋前付約 5% 的低自備款訴求，全案已開工，預計在 2022 年完工。

興富發看好台中躋身為全台第 2 大都、又有人口紅利加持，今年在台中市推案包括商辦及住宅 3 建案，其中台中高鐵特區的「夢幻誠」規模最大，總銷 150 億元，所在台灣大道將推出商辦案總銷超過 80 億元，另外也在 8 期重劃區推出「文心愛悅」，總銷達 70 餘億元，三者合計計總銷超過 300 億元。

除興富發之外，在台中高鐵特定區推出住宅案的建商包括櫻花建設、富旺、總太、麗寶及寶佳機構等。