〈房產〉廠辦需求大增 建商前3季投入109億元購置興建用地

今年以來全台工業地產交易升溫，外資商仲業者今 (17) 日統計指出，今年前 3 季全台工業地產交易量共達 494.6 億元，其中工業土地交易金額 175 億元，較去年同期成長 58%，反映目前工業市場熱絡的交易情況，其中來自建商的買盤達 109 億元。

商仲 CBRE 世邦魏理仕分析，今年以來工業土地投資需求增加，除因製造業廠商持續購買自用土地外，本土建商加入獵地行列，加上公部門釋出部分產業用地，提升工業地成交量。

進一步觀察今年前 3 季工業土地交易市場，台北市、新北市及桃園三都交易約佔全台工業地成交總額的 80%，除因這三區土地價格較高，代表北部工業區的區位深受投資人青睞，其中如靠近台北市中心的北投士林科技園區內土地交易便日趨熱絡。

世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學表示，全台工業區土地平均地價連續 5 年呈上漲趨勢，上半年工業區平均地價年增率為 4.6%，包括北部 4.7%、南部 3.4%、東部 1%，主要受北部及中部工業區價格上漲帶動，上半年中部工業區地價成長 5.2%，成長幅度居全台之冠，顯示中部工業區因價格相對平實，且設廠需求穩定，平均地價成長空間較大。

此外，按買方類型分析，台灣工業土地市場投資需求主要源自於本土建商，建商在前 3 季總計投入 109 億元購買工業地，佔了前 3 季工業土地總交易的 62%，創下近 3 年同期新高。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，在台灣利率水準維持低檔的支持下，製造業者對於購買工業地產將維持濃厚的興趣，但部分熱門工業區的地主對價格抱持高度的期待，將導致市場成交案量減少，未來幾季特定工業區之地價上漲速度可能減緩。