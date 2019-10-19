IMF下修全球GDP、台積電法說、美通過香港人權法案 本周重要大事回顧

因貿易戰、關稅問題，國際貨幣基金組織 IMF 下修全球今年經濟成長率，歐盟與英國傳達成脫歐協議，國內方面，台積電本周舉行法說，第 3 季財報亮眼，本周股價、市值再創歷史新高，而台積電創辦人張忠謀將 3 度代表台灣，出任 APEC 領袖代表，台股本周大漲 290.26 點，漲幅 2.67%，來到 11180.22 點，以下是本周重要大事回顧：

IMF 下修今年全球 GDP 台灣亦下修至 2%

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二 (15 日) 發表最新全球經濟展望 (World Economic Outlook) 秋季報告，連續第 5 次下調全球今年 GDP 成長預期至 3.0%，創下金融海嘯 2009 年以來新低，IMF 也同時下修台灣今年 GDP 成長率至 2.0%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，全球經濟放緩主因為製造業活動和貿易惡化，而更高的關稅與貿易政策不確定性，正廣泛打擊企業的投資積極度，也抑制了各界對資本財之需求。

另一方面，世界銀行總裁 David Malpass 周四 (17 日) 也表示，受到全球貿易和投資下滑的不確定影響下，世銀可能再度下調全球經濟成長預估，不過針對 IMF 最新全球經濟展望，主計總處長朱澤民周三 (16 日) 強調，主計總處根據較貼近真實數據的概估來計算，預估今年經濟成長仍可達 2.46%。

歐盟與英國達成脫歐協議

外媒周四 (17 日) 指出，歐盟與英國政府的脫歐協議已經完成，歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，歐盟與英國已達成脫歐協議，這對歐盟和英國來說都是一項公平的協議。

據了解，針對本次協議，歐盟、英國雙方在會後有一份修訂後的共同聲明，內容包含雙方建立自由貿易協定、共同達成超出 WTO 水平的服務協議、同意金融業對等地位、允許資本自由流動、同意發行短期旅行的免簽等，強調雙方致力建立公平的競爭環境，在國家援助、競爭、福利、稅收、環境等問題上，皆具有共同的高標準。

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美國眾議院通過《香港人權與民主法案》

美國眾議院週二 (15 日) 審議並通過新版《香港人權與民主法案》，重申美國支援香港民主抗議活動，並向北京發出明確譴責訊息，該法案將送往參議院審議、美國總統川普簽署。

《香港人權與民主法案》要求進行年度審查認證香港的自治地位，決定是否維持對香港的特殊待遇，還涉及多項保護香港人權，以及破壞香港自治權的中港官員的制裁措施，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Patricia Pelosi) 表示，美國參眾兩院的民主與共和黨員與香港人民站在一起，此外，眾議院也通過《保護香港法》(PROTECT Hong Kong Act) 和第 543 號決議案 (House Resolution 543)。

台積電展望報佳音 股價、市值再創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電周四 (17 日) 召開法說，第 3 季稅後純益 1010.7 億元，季增 51.4%，年增 13.5%，每股純益 3.9 元，純益與每股純益雙創單季新高；前 3 季稅後純益為 73.81 億美元，新台幣 2292.29 億元，年減 8.7%，每股純益 8.84 元。

未來營運展望，台積電估第 4 季營收達 102-103 億美元，季增 8.5%-9.6%，主要是受惠 7 奈米、7 + 奈米稼動率滿載，及產品組合持續改善，全年營收估可將年增 3.2-3.5%，達到新台幣 1.648-1.678 兆元，符合先前預期成長 0-5%，惟整體晶圓代工產值估年減 1-3%。

台積電也宣布大幅上調資本支出，從全年 100-110 億美元，調升至 140-150 億美元，增幅達 4 成，財務長黃仁昭表示，此次增加的 40 億美元中，25 億美元將用於 5 奈米製程，另外 15 億美元則用於 7 奈米製程。

台積電本周股價、市值也雙雙創高，本周一度衝上 298 元，再寫歷史新高，市值也一度站上 7.7 兆元大關。

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張忠謀 3 度出任 APEC 領袖代表

總統蔡英文周一 (14 日) 宣布，將邀請台積電創辦人張忠謀再度擔任亞太經濟合作會議 APEC 領袖代表，蔡英文表示，張忠謀在國際產業界具有崇高的地位，是台灣和各國領袖針對區域經貿跟數位經濟進行對話的最佳人選，這也是張忠謀第 3 度出任領袖代表。

會後張忠謀接受媒體訪問表示，原本認為美國總統川普出席的機率相當低，但美中可能將在 4、5 周後達成進一步貿易協議，與 APEC 峰會舉行時間吻合，因此，川普出席機率相當高，相當期待兩人能會面交換意見，今年 APEC 將於 11 月 16、17 日在智利聖地牙哥舉行。

台灣前 8 月實質經常性薪資 40773 元 仍低於 2003 年

主計總處周二 (15 日) 公布今年前 8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41760 元，年增 2.32%，總薪資為 55706 元，年增 1.94%，剔除物價因素後，實質總薪資年增 1.40% 來到 54390 元；總薪資水準無論是否扣除物價，均創同期新高水準，不過，實質經常性薪資為 40773 元，年增 1.78%，仍低於 2003 年。

主計總處指出，即便總薪資是成長的，但今年廠商發放獎金是 3 年以來比較低的水準，使前 8 月總薪資年增僅 1.94%，低於過去兩年的 2.4%、4.22%。

潤寅詐貸案 金管會開鍘 9 銀行祭 800 萬罰單

老牌貿易商潤寅今年涉嫌向 13 家銀行詐貸 84 億元，金管會經過專案金檢，周四 (17 日) 針對作業有缺失的 9 家銀行，一口氣共開罰達 800 萬元，包括台企銀、王道銀、華南銀、國泰世華、第一銀和合庫銀、兆豐銀、元大銀和星展銀。

其中，台企銀和王道銀都屬於徵授信缺失，各被罰 200 萬元最多；其餘為存匯作業缺失，華南銀遭罰 150 萬元、國泰世華和第一銀各 100 萬元，合庫銀 50 萬元，此 6 家銀行合計遭罰 800 萬元，而兆豐銀、元大銀和星展銀，因情節較輕，金管會僅處以糾正、沒有罰鍰。

潤寅今年 6 月無預警失聯，涉嫌以不實交易及假發票，向 13 家銀行詐貸 84 億元，預估銀行最大損失為 55 億元。

雙子星開發案 南海馬頓出局藍天宏匯遞補

台北市捷運局周五 (18 日) 宣布，台北雙子星開發案原最優申請人南海馬頓團隊，因未能在通知期限內，設立新專案公司與北市府簽訂投資契約，視同放棄最優申請人資格，且所提兩次定暫時狀態處分案，皆遭法院駁回，經評估後，將由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

依規定，藍天宏匯團隊得在收受到捷運局書面通知後於期限內完成新專案公司設立，並繳納約 18 億元履約保證金，並與台北市政府完成投資契約簽訂，才算正式取得投資開發權利，對此，藍天宏匯團隊強調，未來一定全力以赴，目標 2026 年完工落成。

台北雙子星「臺北車站特定專用區 C1/D1 土地開發案」，南海馬頓團隊於去年 12 月 27 日取得最優申請人資格後，向經濟部投審會申請設立新專案公司，但今年 6 月遭駁回，雖然二度向行政法院聲請定暫時狀態處分，但最高行政法院裁定抗告駁回。