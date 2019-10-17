〈脫歐協議達成〉一文看懂：英國脫歐新協議究竟談成了什麼？

歐盟與英國政府週四 (17 日) 達成脫歐協議，並於會後發布修訂後共同聲明，分別就貿易協定、關稅、服務及投資、金融、資本與跨區域流動以及公平競爭等面向，就雙方達成共識部分進行說明。

1. 自由貿易協定：

雙方同意發展一個全面且深入的自由貿易協定，並在促成雙方利益的情況下，進行更廣泛的部門合作，同時確保合作關係處於開放而公平的競爭環境中。

2. 關稅：

雙方的經貿夥伴關係應以自由貿易協定 (FTA) 為基礎，確保所有貿易部門在關稅、費用以及商品數量限制皆與締約原則相符。

3. 服務與投資協議：

雙方同意針對服務、非服務業投資進行全面性籌備，且雙方在服務與投資監管上，都應相互尊重彼此的監管權，並以達成超出 WTO 水平的服務協議為目標，籌備部門包含商業、電信、快遞和郵政、環境、金融以及交通運輸等服務。

4. 金融：

雙方致力於維護金融市場穩定，同時保護消費者並促進公平競爭、尊重雙方的監管和決策自主權，以及根據自身利益做出相應決策的能力，且同意在國際監管問題上進行密切合作，以維持雙方在金融業的對等地位為目標。

5. 資本流動

除了例外情況，雙方應建立相關規定，允許交易資本自由流動。

6. 跨區域流動

有鑒於英國脫歐後將不再適用歐盟的公民自由流動原則，雙方同意就旅遊、交流等出入境問題進行法律文本上的討論。除了考慮修改出入境條件，促進雙方進行研究、青年培訓上的交流，以及探討短期旅行免簽的可能外，雙方還同意就未來跨國流動問題建立社會協調機制。

7. 公平競爭

最後，有鑒於英國與歐盟在地理與經濟上的相互依存關係，雙方表示將致力建立公平競爭環境，在國家援助、競爭、福利、稅收、環境等問題上，建立共同的高標準，確保開放公平的競爭環境。