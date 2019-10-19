數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

數位金融崛起，各銀行業者紛紛推出數位帳戶，據金管會統計，截至今 (2019) 年上半年，全台數位帳戶開戶數超過 200 萬戶，消費者透過網路平台或手機 App，可隨時於線上進行各式金融理財服務，各業者年底前搶推高利活儲專案，其中有業者超大氣，推出年利率 1.85% 新台幣高利活儲搶市。

目前，各數位銀行推出的新台幣高利活儲年利率多從 0.2% 至 1.2 % 不等，王道銀行即日起推出新台幣高利活儲專案，利率較市場一般定存優惠，還能保有資金調度彈性，年底前開戶，即可享新台幣 20 萬元內活儲年利率 1.85% 共 6 個月，超過新台幣 20 萬元的存款，則以市場平均兩倍的活儲年利率 0.3% 計算。

此外，針對既有客戶，王道銀行亦推專屬限定活動，既有用戶有機會享特定新台幣 20 萬元存款區間內年利率 1.85% 高利活儲。

數位帳戶龍頭台新 Richart，有 3 種方式即可享 1% 活儲利率，首先是「設定 ACH 轉入」，申辦台灣票據交換所 ACH 代收代付業務，約定每月單筆自動轉入金額大於或等於 2 萬元到 Richart 活期存款帳戶。

再者是「跨行自行轉入」，每月從郵局或非台新銀行的銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於 2 萬元到 Richart 活期存款帳戶，享年利率 1% 優惠；最後是「使用 Richart 簽帳金融卡不限金額消費 2 筆」，民眾使用 Richart 簽帳金融卡，每月不限金額消費 2 筆，也可享高利優惠。

無懼美國降息 美元定存最高年息喊到 3.33%

除台幣外，美國聯準會今 (2019) 年 9 月中將聯邦資金利率目標區間調降 1 碼，各大銀行紛紛調整美元存款牌告利率，許多銀行近期推出「快閃」、「限量」的外幣方案，但都限制綁定高資產頂級客戶或每人限額承做等條件，不過也有銀行業者殺出重圍，推出年息達 3.33% 的美元高利定存。

元大銀行推出美元新資金定存專案，可享 1 個月年息最高 3.33%，3 個月年息最高 3.0%。

滙豐銀行針對「卓越理財」與「運籌理財」客戶，推出可以新資金承作 6 個月期美金優利定存專案，單筆最低承作金額達美金 20 萬可享優惠年息 2.8%；另外，單筆最低承作金額達美金 10 萬元可享年息 2.6%、單筆最低承作金額達美金 1 萬元可享年息 2.4%，活動時間到 12 月 31 日止。

王道銀行即日起至 11 月 29 日 22:00 止，推出年利率 2.2% 的六個月期美元優利定存專案，最低起存金額為 1000 美元，存款總額無上限。