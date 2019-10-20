〈血拚就趁週年慶〉年底購物季到 網購信用卡優惠拚場回饋率上看13%

百貨週年慶開跑，網購雙 11 年度優惠也蓄勢待發，不過想要上網搶優惠前，除了貨比三家外，有張高回饋的信用卡也很重要，目前包括花旗、中信與國泰世華等銀行都與網路平台合推聯名卡，提供卡友專屬優惠回饋率最高上看 13%；；不想被聯名卡「綁住」的卡友也可挑選高回饋率卡片，同樣也可享有網購回饋。

網路購物儼然成為現代生活一部分，看準鍵盤購物商機，銀行信用卡紛紛鎖定虛擬通路商場攜手網路平台業者合推聯名卡，花旗找上電商龍頭 PChome、中信與國泰世華分別與 Yahoo、蝦皮購物合作發行聯名卡。

花旗 PChome Prime 聯名卡，持卡在 PChome 網站購物消費最高可享有 6% 回饋，每期帳單合計最高回饋點以 2000 點為限，紅利與 P 幣最高 1000 點為限。

中信 Yahoo 聯名卡持卡在 Yahoo 平台最高可享超贈點回饋，回饋率最高可達 6%，超贈點每 1 點可折抵 1 元，可用在 Yahoo 購物中心、商城或拍賣網站消費購物。

國泰世華蝦皮聯名卡，卡友在蝦皮購物消費且刷聯名卡結帳，刷卡金額 5000 元內由國泰世華提供回饋 1%、2 萬元以上回饋率拉高至 2%，蝦皮商城購物回饋率最高 2%，如果逢促銷檔期回饋率再加碼 6%，換算回饋率可達 13%。

聯名卡回饋率雖高，但其實也有使用通路侷限，如果不想被聯名卡通路限制綁住，建議可挑選其他銀行信用卡，包括玉山銀行、兆豐銀行與台新銀行都有針對網路購物祭出促刷優惠。

玉山 UBear 卡不限通路，網路消費一律提供 5% 現金回饋，每期回饋上限以 600 元為限，但好處是當期消費產生的回饋金可直接當期帳單，是市場少有的「有感」回饋信用卡。

兆豐 e 秒刷鈦金卡持卡在國內外網購商店消費，不限消費金額均一律享有 2.5% 現金回饋，申辦電子帳單且前期帳單由本行帳戶自動扣款成功再加碼 0.5%，年底前申辦可享 12 個月國外網購消費再加碼 1%，回饋率最高可達 4%。