讓安養信託資金更有保障 信託公會取經日本產學經驗

高齡化人口結構突顯安養信託的重要性，信託公會為推廣安養信託，向日本專家取經，邀請日本三菱 UFJ 信託銀行分享高齡信託實務經驗，為提高信託金額的安全性與方便性，開發手機 APP，受益人拍攝收據照片後上傳即可提領資金。

信託公會秘書長呂蕙容表示，日本三菱 UFJ 信託銀行開發能讓老人家安心領取生活資金的信託服務，提高資金使用的安全及方便性，研發受益人或代理人可透過 APP 拍攝並上傳收據照片後，即可申請提取資金，待銀行審查確認後就能將資金匯入指定帳戶。

呂蕙容說，APP 除提供入帳通知，也能讓家屬閱覽資金進出資料，透過「信託」制度為高齡人口提供財產管理需求。

呂蕙容指出，日本高齡化進程堪稱亞洲國家最早也最久的，因此日本的信託經驗對積極推動安養信託的台灣來說，具有高度參考價值，包括財產管理、資金運用以及繼承等傳承等，都是台灣可師法的對象。

此外，日本信託業近年來也積極結合產學界資源，思考如何跳出傳統金融機構角色的框架，重新定位信託業的角色，嘗試扮演高齡人口財產管理需求的整合者。

金管會銀行局長邱淑貞表示，金管會因應高齡社會的來臨，將從兩大層面著手，包括：因應社會人口結構改變，金融商品如何配合醫學、法律制度研發適合的商品，並加強對高齡者的金融交易安全的保護。

此外，全面性加強對高齡者金融知識的宣導，我國不妨可參考日本三菱信託銀行的方式與學術界及產業跨業共同合作研究高齡者身體、行為、認知及所需要對應的金融商品及服務，發展高齡化金融服務的生態圈，建議可以由金融總會來主導跨業的合作研究。