台股站穩萬一市值衝上33.8兆元 短線慎防兩大因素干擾拉回

台股在台積電股價衝高助攻下，站穩萬一大關後持續攻高，全體上市公司總市值也增加 8845 億元，高達 33.8 兆元，投信表示，台股本周受財報利多消息加持帶領上攻，但短線須留意財報消息面，及獲利了結賣壓引發漲多拉回風險。

台股本週大漲 290 點、漲幅 2.67%，主要以橡膠類指數漲幅 6.07% 居冠，生技醫療類相對弱勢，單周跌幅 0.80%。

富蘭克林華美投信表示，近期國內外投資氣氛轉佳，加上台股財報陸續公布，市場預期電子股上游等大廠營收可望創高，消息面利多加持下，短線可望突破 11200 點後進一步向上突破。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，市場投資氣氛偏多，外資持續買超權值股，第 4 季又面臨傳統消費旺季、半導體 IC 設計等營收表現不俗，預料大盤仍將在高檔整理。

郭修伸指出，台股指數來到近期新高，短線有機會挑戰前波高點，不過，因美中貿易談判情勢膠著，實際上美中達成初步協議，但內容較為空泛且文字待敲定，因此未來仍具變數。

以中長期看來，台灣經濟基本面與資金面具支撐，故大盤仍可望維持高檔狹幅整理格局；在產業部分，因台積電、聯發科法說會後，這些電子大廠對於明年 5G 發展仍偏看好。

郭修伸認為，預期智慧型手機可以受 5G 發展趨勢所帶動，2020 年營收表現仍然可期待。而眼前是歐美感恩節與聖誕節消費旺季，加上農曆年前的備貨效應，可望使訂單提早出籠，因此儘管大盤會出現漲多回檔整理，但預料年底前仍具表現空間，建議逢低擇優選股布局。