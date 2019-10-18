亞獅康取得300萬美金融資貸款 將用於新藥研發

亞獅康 - KY(6497-TW) 今 (18) 日公告，取得融資貸款額度共 300 萬美元 (約新台幣 9176 萬元)，提供者為公司董事長、董事會成員和幾位主要投資者，資金將運用在研發計劃及臨床研究，包含二線膽道癌新藥及異位性皮膚炎新藥。

亞獅康公告，董事會決議，通過取得共計約 300 萬美元額度的融資貸款案，未來將為公司提供額外且彈性運用的營運資金，並強化公司的財務狀況。

執行長傅勇表示，該筆融資貸款可提供亞獅康 - KY 充足現金部位，也為第 4 季取得重要臨床數據做準備，其中包含 Varlitinib 二線膽道癌全球性樞紐試驗 TreeTopp ，及治療中度至重度異位性皮膚炎 ASLAN004 療效數據，對研發計畫保持信心。

治療異位性皮膚炎新藥 ASLAN004，日前完成臨床試驗一期，傅勇表示，ASLAN004 的藥物特性，可為異位性皮膚炎病患，提供較低的用藥頻率治療方式，預期可減輕病患與整體醫療體系的負擔，也針對中度至重度異位性皮膚炎患者的多劑量遞增試驗。

Varlitinib 則為強效小分子中，可逆性泛 HER 抑制劑，目前針對膽道癌、胃癌、轉移性乳癌與轉移性大腸直腸癌等適應症進行研發。