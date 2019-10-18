科技園區審議會核准8家投資案 投資金額達63億元

科技部今 (18) 日舉行科學園區審議會，核准通過 8 個投資案，投資總額達新台幣 63.25 億元，其中光寶科 (2301-TW) 固態儲存事業建興科技將於竹科投資 44.82 億元分割事業，元翎 (4564-TW) 則將投資 10 億元設立子公司，其他還包含安特羅生物科技、振磬科技、瑞愛生醫、天岳實業、振豐機器及積體電路廠普利恩等 8 廠商。

光寶科將於竹科投資 44.82 億元，透過分割程序，將固態儲存事業部門建興科技分割成為獨立運作公司，而日前光寶科董事會也通過，在固態儲存事業部門分割讓予建興後，將再以股權出售方式轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)。

元翎精工將於中科台中園區投資 10 億元，於原址新設子公司元翊精工，預計明年 1 月 1 日將工業品部門事業分割予子公司，以達專業分工、提高競爭及經營績效，未來元翊精工將專注於氣體發生器產品研發、設計、開發、製造及銷售。

生技產業方面，科技部表示，振磬將於竹科生醫園區投資 6.7 億元，研發超音波熱治療系統及自動全乳超音波檢查平台，而由國光生技持股 49% 的安特羅生物科技，也將投資 1 億元，進駐中科中部園區，研發腸病毒 71 型疫苗、日本腦炎疫苗。

科技部表示，另外尚有 5 件廢止案、2 件增加產品及營業項目案及 5 件增資案，預計增資 4.4172 億元。