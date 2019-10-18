美中貿易戰尚未落幕 投信教戰Q4投資三大策略

美中貿易戰打打停停，專家建議，貿易戰雖戰時休兵，但全球地緣政治對景氣波動影響仍在，建議投資把握三大原則：包括管理波動、聚焦收益與靈活調整，較有機會賺取收益。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，美中貿易戰雖達初步協議，但尚未完全落幕，對全球景氣產生負面影響，目前僅靠全球央行貨幣政策來提振景氣，加上全球地緣政治陰霾持續，也將造成市場波動。

許長泰指出，聯準會今年已連續降息兩次，預期固定收益資產報酬率具吸引力， 建議可透過品質好的收益性資產分散風險，讓市場面臨波動時擁有下檔保護。

富達投信認為美中貿易戰邊打邊談將成常態，預期市場對於不確定性的反應時間也將逐步縮短。

富達國際亞太區資產管理主管 Paras Anand 建議，投資組合向安全性傾斜，可適度持有風險性資產，應慎選優質證券，在市場出現賣壓時可持有美國政府公債作為防禦手段。

富達投信投資策略協理陳汝認為，現階段全球經濟成長數據與企業獲利成長數字呈現相對平緩與偏向保守，預期第 4 季經濟基本面恐無法提供亮眼成績，但政策支撐與部分焦點議題若得轉圜，可望為金融市場注入再度攻堅的力道，相對的在基本面表現平平下，市場也可能面臨修正的風險。

根據最新聯邦基金利率期貨，市場預期年底前聯準會再降息機率超過 8 成。摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，上一個季度全球負殖利率債券規模創新高，而低利率環境將促使投資人對能供較高收益率的資產需求持續升溫，預期收益型資產依舊可望受惠。