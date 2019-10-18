全球平板出貨面臨衰退 微軟Surface pro出貨逆勢突圍

受貿易戰關稅、換機潮漸緩影響，全球平板電腦出貨將面臨衰退，但研調機構皆看好具整合鍵盤特性的二合一產品，其中又以蘋果 (APPL-US)iPad Pro 、微軟 (MSFT-US) 推出 Surface Pro 為代表，預期微軟市占將逆勢突圍，挑戰聯想地位。

根據研調機構 IDC 統計，今年第 2 季全球平板電腦市占率，仍由蘋果拿下 38.1% 市占居冠，三星、華為位居 2、3 名，也有 15%、10.3% 市占，亞馬遜、聯想則分別有 7.4%、5.8% 市占，微軟雖排不上前 5，但預期挾著整合鍵盤特性，市占率可望逐步擴大，挑戰聯想地位。

觀察整體平板電腦市場，DIGITIMES Research 分析師郭宜玲表示，由於品牌平板電腦換機及教育平板需求減緩，加上白牌平板因小尺寸需求減弱、品牌平板壓縮，預期未來全球平板電腦將由剛性需求支撐。

郭宜玲表示，品牌平板電腦出貨占比最大的蘋果 (APPL-US) iPad 系列也恐因入門款 iPad 降價效應轉弱、軟硬體未來恐不再積極更新，需求轉弱，白牌平板電腦方面，預期將因業者多以小尺寸平板為主力，易受大螢幕手機衝擊、亞馬遜低價品牌平板影響，預期白牌平板業者將轉接其他產品或客製化平板訂單，逐漸淡出市場。