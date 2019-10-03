〈微軟新品發布〉Surface筆電、平板齊發 台組裝廠受惠

微軟 (MSFT-US) 發布 Surface Pro 和 Surface Laptop 新品，最大亮點為展示雙螢幕筆電 Surface Neo、雙螢幕摺疊手機 Surface Duo，宣示重回手機業務、搶攻雙螢幕商機，市場預期，隨著微軟新品上市銷售，相關台組裝供應鏈和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 等，可望受惠。

微軟推出新一代 Surface Pro X、Surface Laptop 3，搭載最新英特爾第十代處理器，延續同系列輕薄設計，並提升電池續航力，市場較驚豔的是微軟雙螢幕產品，由兩片 5.6 吋螢幕組成，Surface Duo 更宣示微軟將重拾手機業務，將搭載 Android 作業系統，上市時間落在明年底。

據了解，微軟 Surface 系列產品，包含筆電、平板由台廠和碩、廣達代工，法人預期，和碩第 3 季受惠蘋果新款 iPhone 銷量優於預期、微軟新產品拉貨，9 月出貨動能加溫，營收將破千億大關，廣達同樣也可受惠，推升出貨成長。

研調機構 IDC 日前發表報告指出，今年整體消費性電子產品出貨下滑，但筆電、平板二合一設備及超薄筆電電子產品需求，將逐年成長，主要產品為蘋果 (AAPL-US) iPad Pro 及微軟 Surface 系列產品，預期 2019-2023 年複合成長率達 5%，蘋果日前推出第七代 iPad 平板，加上微軟推出 Surface 系列新品，都將有助市場規模擴張。