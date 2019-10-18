投資風向球將轉向！配息投資關鍵報告看過來

全球市場不確定性仍高，面對投資風向球將轉向，向來是配息投資人最愛的高收益債券、或新興市場債券基金會不會受到影響？帳戶的配息金額會不會因此減少？又該如何調整投資策略以追求更佳的投資收益？「鉅亨買基金」與富達投信將於 11 月 13 日聯合舉辦「多重佈局、擁抱配息」投資說明會，將提供南台灣的投資人兼顧收益與風險的投資關鍵報告。

中美貿易戰持續一年多，衝擊全球經濟，IMF(國際貨幣基金) 日前發布最新展望報告，第五度調降今明兩年全球經濟成長率，且預測，全球高達 90% 的經濟體目前都處於成長走疲的頹勢，顯示投資策略應該重新檢視。

「多重佈局、擁抱配息」投資說明會訂於 11 月 13 日下午在台南香格里拉遠東國際大飯店舉行，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這次選擇在台南舉辦，而且採取不收費方式，主要是希望透過這次的活動，為台南鄉親提供精闢的市場分析及配息投資的建議，讓投資人精準掌握未來的投資方向外，也能學到追求穩健配息的策略，建議大台南民眾可把握這次互動的機會。

張榮仁指出，近年來各國央行連番祭出降息政策以挽救經濟成長趨緩的困境，IMF 五度調降今年全球經濟成長率預測至十年來最低，顯見中美貿易拉鋸戰對全球經濟造成嚴重的耗損。全球大吹降息風，救經濟的成效如何，尚不得知；不過，在中美貿易問題尚未完成解決前，任何的風吹草動，都可能對趨緩的經濟持續造成影響。因此，在投資市場尚未明朗前，建議投資策略宜採取多重資產進行配置，以分散投資風險。

由於投資市場仍存在不確定性，投資難度自然也就升高，這時，透過專業的配息投資專家提供深入剖析及建議，將更能掌握精確的投資方向，以提高投資收益。「多重佈局、擁抱配息」投資說明會現已開放報名中，由於名額有限，有興趣的南部民眾敬請把握機會。投資說明會報名網址: https://lihi1.com/s7ggy ; 報名專線：(02)2720-8126