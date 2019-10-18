蘋果新專利 再現進入AR市場的企圖心

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 一項新專利，涉及 Metaio 的場景分類 AR 相關技術。

Metaio 是致力於擴增實境 (AR) 技術的德國新創公司，該公司於 2015 年被蘋果收購。而此專利的主要發明者 Peter Georg Meier 也是 Metaio 的創辦人。

此發明涵蓋藉由使用電腦生成的實境界面來提供內容的技術，該實境界面將虛擬對象與現實物理環境作結合並加以處理及描繪。其使用一個或多個攝影器材取得與物理環境相對應的圖像數據。

擴增實境 (AR) 是指一種模擬環境技術，其透過攝影機影像的位置及角度精算並加上圖像分析技術，讓螢幕上的虛擬世界能夠與現實世界場景進行結合與互動的技術，而隨著電子產品運算能力的提升，擴增實境的用途也越來越廣。

根據蘋果的專利圖，其使用 iPhone 及 iPad 等設備。設備中的 TrueDepth 相機所拍攝的照片場景則包含包括水槽、動物及家電等與 AR 相關的訊息。該專利圖也顯示了藉由電子設備生成的實境界面，包括虛擬對象和特定的實體。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

在應用上，使用者家中的每個房間都可以是擴增實境涉及的範圍。例如在廚房時，使用者將可以要求 Siri 搜尋某樣食譜，讓它在視窗中彈出，並顯示在頭戴式設備 (HMD) 中。

HMD 可以與虛擬對象作互動，例如操作電視、訂購電影或訂閱雜誌等需求皆可藉由與 AR 環境的互動達成。

HMD 也可支援 AR 的使用說明服務。而不論電視是位於房屋裡的任何位置，皆可以提供電視訂閱服務。

因此，有了 AR 協助，使用者將不受實際物理環境的限制，便能使用相關服務及功能。而該專利也描述了與室外環境有關的場景，例如公園。此也顯示了該技術可延伸範圍的廣度。

蘋果此次被授予的專利編號為 20190318168，於 2019 年第二季提交，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。