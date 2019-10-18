民企保守 中國前三季固定資產投資年增5.4% 不如預期

中國統計局今 (18) 公布 1～9 月中國固定資產投資達人民幣 46.1 兆元，年增 5.4%，預期 5.5%，1～8 月則成長 5.5%。其中，民間固定資產投資達人民幣 26.48 兆元，年增 4.7%，漲幅比 1～8 月下滑 0.2 個百分點。

資料來源: 中國統計局

以產業別來看，前三季第一產業投資人民幣 1.16 兆元，年減 2.1%，降幅比 1～8 月縮小 1.3 個百分點；第二產業投資人民幣 13.84 兆元，年增 2%，漲幅下滑 0.1 個百分點；第三產業投資人民幣 31.12 兆元，年增 7.2%，增速下滑 0.1 個百分點。

第二產業中，工業投資年增 3.2%，漲幅比 1～8 月下滑 0.1 個百分點。其中，採礦業投資成長 26.2%，漲幅與 1～8 月相同；製造業投資成長 2.5%，漲幅下滑 0.1 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資成長 0.4%，漲幅與 1～8 月相同。

受到矚目的基建投資中，前三季基礎設施投資年增 4.5%，漲幅比 1～8 月上升 0.3 個百分點。其中，鐵路運輸業投資年增 9.8%，漲幅下滑 1.2 個百分點。

道路運輸業投資年增 7.9%，漲幅上升 0.2 個百分點；水利管理業投資年增 1.9%，漲幅上升 1.2 個百分點；公共設施管理業投資由跌轉升，年增 0.9%，1～8 月為下滑 0.3%。

以地區別區分，東部地區投資年增 4.0%，漲幅比 1～8 月上升 0.2 個百分點；中部地區投資年增 9.1%，漲幅下滑 0.2 個百分點；西部地區投資年增 5.5%，漲幅上升 0.3 個百分點；東北地區投資下降 4.6%，跌幅擴大 0.3 個百分點。

市場分析指出，中國政府擴大基建投資力道，地方專項債使用進度加速，抵消民間固定資產投資的不足。在美中貿易戰，及全球經濟前景悲觀氣氛下，中國固定資產投資下滑壓力仍重。