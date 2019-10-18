外資蜂擁而入最寵這一支 台股正前所未有看台積電「臉色」行事

【彭博】-- 台股今年跟隨新興市場資產上漲，今年以來幾乎持平 2017 年創下的 8 年最大漲幅。而台股的未來走勢，取決於台積電能否繼續受外資寵愛。

彭博數據顯示，今年以來，台股吸引外資淨買入額超過 40 億美元，近六成流入台積電，推升外資在台積電中的持股比重達到 78%。台股指數今年漲 15%，接近一半的貢獻來自於台積電的股價推動；僅台積電一家便占有該指數 23% 的權重。

台灣經濟的復甦以及台幣近期的升值趨勢都利好台股，而作為全球最大晶圓代工廠和蘋果公司主要供應商，台積電更受益於 5G 行業迅速發展和 iPhone 新機的銷量復甦。昨日盤後公佈的台積電第三季度關鍵指標以及當前季度的營收展望皆超過分析師預估。

「在台灣產業地位能像台積電這麼高還是比較少的，加上美國 QE 可能會出現，最近台幣也大幅升值，都支持它上漲，」統一投顧分析師鄭高輯在電話中表示，就產業趨勢來說，台積電現在沒有問題。不過，他也指出，「台股除了台積電創新高以外，很多其他權重股位置還是比較低。單靠台積電支撐台股往上走會比較辛苦一點，更健康需要其他股票一起帶動。」

台積電年至今上漲逾 30%，股價本月以來已經 5 次創下記錄新高。儘管昨日業績公佈前股價有所回落，但技術指標仍然傳遞出過熱的信號。台積電 14 天相對強弱指標當前在 72，在超買區域。此外，台積電的預測本益比已經接近 20 倍，較其三年平均約 16 倍的估值水平高出約 20%。

基於台積電對台股的重要地位，市場人士擔心，一旦外資對市場的預期出現扭轉，資金蜂擁而出，台積電、台股甚至台幣都將面臨壓力。

「儘管台積電基本面依然強勁，但是估值看起來沒有幾個月前那麼有吸引力，」瀚亞投資駐新加坡基金經理 John Tsai 表示，今年台積電貢獻了台股 45% 的漲幅，「是台股權重占比最大的股票，任何台積電的拋售壓力都會對台股表現形成制約。」

銀河 - 聯昌證券的分析師詹逸群也表示，台積電的估值高企，部分原因是資金支撐，「但資金流向常常取決於地緣政治局勢的變化。」他指出，台積電的估值太高，公司市淨率和股本回報率表現分化。在台積電業績發布之前，詹逸群給予公司賣出評級。