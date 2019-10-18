台幣早盤又飆升逾1角 為資金行情添續航力

台股加權指數今 (18) 日陷入高檔整理，盤中遭壓在平盤下震盪，不過，台幣整理過後再度強彈，開盤半小時最高即升至 30.575 元，升值超過 1 角，法人指出，30.5 元應是短期台灣央行有守的關卡，不過，台幣匯率偏強顯示資金熱度持續，有助台股續攻。

台幣今日以 30.68 元、微升 0.1 分開出後，半小時內飆升至 30.575 元，升值 1.06 角，較昨日的高點高出 7 分，維持偏強走勢。

觀察主要亞幣，仍以台幣相對強勁，升值逼近 0.3%，人民幣、泰銖和星元僅小幅升值不到 0.1%，日圓在平盤附近狹幅震盪，韓元則貶值 0.15%。

據國際清算銀行 (BIS) 最新公布的 9 月實質有效匯率指數 (REER)，新台幣 REER 上揚至 105.41，韓元 REER 也走高至 106.97，差距放大至 1.56，顯示台灣出口價格競爭力仍勝南韓，不過，日前央行總裁楊金龍表態「今年台幣貶輸韓元、人民幣，央行會密切注意」，只要符合季節性、不規則、鉅額或集中進出等因素都會干預。

法人認為，央行持續釋出會阻升也會阻貶的態度，不過，近來出口商第四季匯損壓力增，預料在外資大舉回流之際，央行後續動態調整匯市的動作可能增強。