紐約匯市—脫歐協議待批准 英鎊挺住1.28 歐元站上2個月高點

週四 (17 日) 交易，美元走跌，而在美國和歐盟達成脫歐協議的報導傳出後，英鎊努力守住稍早漲幅。

歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 和英國首相強森 (Boris Johnson) 首先在推特上宣布一項協議，爾後歐盟最高談判代表 Michel Barnier 擴大說明。

然而，英國、歐盟雙方雖然達成了協議文本，但雙方仍需各自獲得議會支持，而為了取得足夠的英國國會票數，強森需要北愛民主統一黨的支持，但該黨不滿強森在北愛爾蘭邊界問題上作出太多讓步，已明確表達反對與抵制。

歐盟高峰會將於週四 (17 日)、週五 (18 日) 召開，而英國國會將於週六 (19 日) 加開院會討論。

英鎊兌美元在協議消息傳出時衝上 1.2987，但隨後因擔憂協議無法取得國會支持而抑制市場熱情，英鎊兌美元自該高點下滑，一度觸及 1.27，又再次站回 1.28 以上，近時交易來到 1.289。

該協議取決於北愛爾蘭對部分貨品實施一套有限制的歐盟規則，而英國僅對經過北愛邊界進入歐盟市場的貨品徵收歐盟關稅，北愛爾蘭每 4 年投票表決此相關安排是否維持下去。

脫歐協議有所進展，同樣支持歐元兌美元匯率，歐元兌美元上漲 0.51% 至 1.1126，站上近 2 個月高點。

Bannockburn 全球外匯首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「歐元兌美元匯率和 200 日 MA 得突破 1.1210，才能提振市場信心，讓大家相信低點已經形成。」

與此同時，由於通用汽車罷工行動，以及在貿易緊張局勢下，全球成長放緩，美國製造業數據下降、9 月零售銷售又出現 7 個月以來的首次下降打擊美元，美元走低。

美元指數下降 0.41% 至 97.322。