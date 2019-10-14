〈台幣強升〉工具機業出口比重高 獲利恐有壓

新台幣今 (14) 日一度創近 1 年來新高價位，由於工具機產業外銷比重高，新台幣強升不利出口，恐使台廠獲利遭侵蝕，營運承壓，但人民幣今日也走升，幅度達 1.01%，以人民幣作為主要交易幣別的台廠，匯損壓力相對較小。

由於工具機業以出口為主，新台幣升值將對台廠營運造成壓力，機械業大老先前紛紛疾呼，盼政府能適度貶值，以利出口。

機械工業同業公會理事長柯拔希認為，台廠除產品外銷承受關稅壓力，匯率優勢也不如南韓，在關稅與匯率雙重因素夾擊下，再強的競爭力也會流失，導致許多產業外移，而各國都是以貶值保護企業，呼籲央行跟著全球潮流走。

友嘉集團總裁朱志洋也表示，匯率本身也是競爭力，從南韓匯率來看，新台幣匯率還有貶值的空間，呼籲央行跟進貶值。

不過，上銀集團 (2049-TW) 總裁卓永財則認為，匯率貶值對出口當然有利，但不認為會越貶越好，貨幣還是要維持中性，企業也應該深耕研發。

他強調，新台幣升貶需看台廠競爭對手，如韓國、中國貨幣表現，若韓圜及人民幣相繼貶值，新台幣也應該走貶，但要適度貶值，幅度至少不要差太多。

新台幣今日為近 1 年來，首度見到 30.5 元的價位，終場新台幣兌 1 美元升值達 2.3 角、以 30.62 元作收。