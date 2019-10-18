9月份中國工業增加值年增躍升至5.8% 優於預期

中國統計局今 (18) 公布 9 月份工業增加值年增 5.8%，預期 5.2%，前期 4.4%。以月度比較來看，9 月份工業增加值月增 0.72%，前期 0.32%。1～9 月份工業增加值年增 5.6%。

資料來源: 中國統計局

從三大類別來看，9 月份，採礦業增加值年增 8.1%，漲幅較 8 月份上升 4.4 個百分點；製造業則是年增 5.6%，漲幅則上升 1.3 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 5.9%，漲幅與 8 月份相同。

以產業區分，9 月份，41 個產業中有 35 個產業增加值維持較去年同期成長，其中漲幅較高的前三名為電氣機械和器材製造業成長 12.1%、計算機、通信和其他電子設備製造業成長 11.4%，及黑色金屬冶煉和壓延加工業成長 9.5%。較意外的是，今年以來疲弱的汽車製造業也反彈成長 0.5%。

此外，2019 年第三季中國工業產能利用率為 76.4%，比去年同期下滑 0.1 個百分點，與第二季相比則是保持不變。前三季累計中國工業產能利用率達 76.2%，比去年同期下滑 0.4 個百分點。

資料來源: 中國統計局

以三大類別來看，第三季，採礦業產能利用率為 74.7%，比去年同期上升 3.6 個百分點；製造業產能利用率為 76.9%，與去年同期相同；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為 72.1%，較去年同期下滑 2.3 個百分點。