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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          大學光            新昕纖   合世     宜特       
易威     大略-KY  富邦美債7-10          南璋              韋僑     杏昌     宏捷科     
天良     寬魚國際 富邦美債20年          凱柏實業          久陽     進階                
南璋     太普高   元大美債7-10          和進              東林     強生                
勝昱              元大美債1-3          建榮              欣厚-KY  東生華              
萬國通            元大投資級公司債          凱鈺              友銓     其祥-KY             
飛寶企業          群益15年IG科技債          通泰              倉和     德麥                
精確              群益10年IG金融債          系微              三圓     中華食              
宏易              國泰5Y+新興債          旺玖              雙喜     世坤                
唐鋒              富邦全球投等債          安鈦克            力泰     泰茂                
聯光通            富邦全球高收債          常珵              理銘     精確                
通訊-KY           國泰中國政金債5+          歐買尬            亞都     崇友                
榮群              富邦中政債0-1                            老爺知   至興                
新零售            富邦A級公司債                            東凌-KY  大詠城              
恩得利            FH中國政策債                            邁達康   萬在                
李洲              凱基中國債3-10                            綠河-KY  健椿                
凱柏實業          凱基新興債10+                            欣泰     百德                
元炬              凱基科技債10+                                     唐鋒                
及成              群益AAA-AA公司債                                     大恭                
和進              群益15年EM主權債                                     永純                
耀勝              FH能源債                                     致振                
倚強股份          FH製藥債                                     康聯訊              
錦明              FH新興企業債                                     台聯電              
鑫創              FH20年美債                                     威潤                
宇環              FH中國信用債                                     創威                
廣寰科            凱基AAA至A公司債                                     唐榮                
點晶              凱基金融債20+                                     世鎧                
斐成              凱基美債25+                                     晉椿                
泰谷              國泰A級金融債                                     久陽                
典範              富邦中國投等債                                     強新                
益通              富邦金融投等債                                     松和                
振維              元大10年IG銀行債                                     新零售              
迎輝              元大10年IG電能債                                     力新                
重鵬              FH公司債A3                                     謚源                
研勤              FH次順位IG金融債                                     李洲                
欣厚-KY           FH美元信用債1-5Y                                     元炬                
兆遠              群益A級公司債                                     港建                
寶得利            群益AAA-A醫療債                                     及成                
太欣              中信美國公債20年                                     新洲                
系統電            中信中國債7-10                                     耀勝                
天剛              中信中國美元IG債                                     倚強股份            
世紀              B新光美債1-3                                     至寶電              
華容              B新光美債20+                                     宇環                
建榮              第一金美債20+                                     點晶                
立衛              第一金金融債 10+                                     雙鴻                
天揚              第一金科技債 10+                                     幸康                
鈺創              永豐10年A公司債                                     泰谷                
佳總              永豐15年金融債                                     熱映                
合正              永豐7-10年中國債                                     哲固                
金利              凱基IG精選15+                                     力致                
寶聯通            台新美元銀行債                                     矽瑪                
凱鈺              台新中國政策債                                     重鵬                
德宏              新光15年IG金融債                                     泓格                
合邦              富邦新興投等債                                     東林                
萬旭              富邦歐洲銀行債                                     富晶通              
久正              中信新興亞洲債                                     精聯                
上揚              中信EM主權債0-5                                     欣厚-KY             
全譜              統一美債10年Aa-A                                     湯石照明            
易通展            永豐1-3年美公債                                     智晶                
茂迪              永豐美國500大                                     數字                
元隆              合世                                         世紀                
沛亨              易威                                         友銓                
凱碩              天良                                         立衛                
全達              南璋                                         合正                
奧斯特            勝昱                                         慕康生醫            
保銳              萬國通                                       彩富                
越峰              飛寶企業                                     合邦                
商丞              精確                                         亞元                
英格爾            健信                                         訊達                
士開              金雨                                         欣技                
昇益              宏易                                         亞通                
志嘉              唐鋒                                         上揚                
富裔              聯光通                                       旺玖                
富驛-KY           通訊-KY                                      元隆                
劍湖山            榮群                                         廣錠                
德記              新零售                                       光菱                
泰偉              恩得利                                       奧斯特              
華義              李洲                                         宏捷科              
昇華              凱柏實業                                     保銳                
得利影            元炬                                         鑫龍騰              
鼎創達            及成                                         三圓                
台境              和進                                         力泰                
愛地雅            耀勝                                         理銘                
邦泰              倚強股份                                     富裔                
                  錦明                                         安心                
                  鑫創                                         漢來美食            
                  宇環                                         富驛-KY             
                  廣寰科                                       易飛網              
                  點晶                                         亞都                
                  斐成                                         老爺知              
                  泰谷                                         滿心                
                  典範                                         東凌-KY             
                  益通                                         紅馬-KY             
                  振維                                         德記                
                  迎輝                                         全家                
                  重鵬                                         詩肯                
                  研勤                                         弘帆                
                  欣厚-KY                                      關中                
                  兆遠                                         邁達康              
                  寶得利                                       大展證              
                  太欣                                         誠品生活            
                  系統電                                       泰偉                
                  天剛                                         華義                
                  世紀                                         大宇資              
                  華容                                         得利影              
                  建榮                                         時報                
                  立衛                                         旭然                
                  天揚                                         鼎創達              
                  鈺創                                         朋億                
                  佳總                                         崑鼎                
                  合正                                         益張                
                  金利                                         白紗科              
                  寶聯通                                       捷必勝-KY            
                  同協                                         旭源                
                  凱鈺                                         鉅邁                
                  德宏                                         綠電                
                  合邦                                         綠河-KY             
                  萬旭                                         花王                
                  久正                                         欣雄                
                  上揚                                         欣泰                
                  全譜                                         富堡                
                  易通展                                       大汽電              
                  茂迪                                         合騏                
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  凱碩                                                             
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                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
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