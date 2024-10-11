〈美股早盤〉最新財報季開啟 9月PPI持平 主要指數漲跌互見
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 21:43
美股周五 (11 日) 早盤，華爾街權衡了新的通膨數據。道瓊指數上漲 0.22%，標普 500 指數下跌 0.01%，那斯達克指數下跌 0.38%，費半下跌 0.37%。
數據顯示，9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 持平，核心 PPI 年增 0.2% 符合預期。受到汽油價格下跌的抑制，顯示通膨進一步放緩。BMO 資本市場的 Ian Lyngen 表示：「總體而言，這是生產者價格的一次相對良性的更新。」
PPIl 數據有助於緩解周四公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 引發的一些擔憂，CPI 月增 0.2%，年增 2.4%，均高於預期。
根據 CME FedWatch 工具的數據，聯邦基金期貨交易表明，聯準會 11 月將利率下調 25 個基點的可能性約為 87%。
最新財報季由兩支金融股打頭陣。摩根大通第三季獲利和營收超出預期後，股價上漲。該銀行公布的本季每股收益為 4.37 美元，遠高於 LSEG 調查分析師普遍預期的 4.01 美元。
富國銀行第三季營收為 203.7 億美元，略低於 LSEG 調查分析師預期的 204.2 億美元。儘管如此，富國銀行的股價還是上漲。
截至台北時間周五 21 時許：
焦點個股：
富國銀行 (WFC-US) 上漲 5.87%，報 61.14 美元
富國銀行第 3 季獲利下降，因為該行的利息收入受到貸款需求疲軟和利息支付的壓縮。這家美國第四大銀行表示，截至 9 月 30 日當季淨利為 51.1 億美元，低於去年同期的 57.8 億美元。
富國銀行第 3 季淨利息收入 (NII) 下降 11% 至 116.9 億美元。根據 LSEG 估計，分析師平均預測為 118.7 億美元。
近年來隨著聯準會升息而受益的銀行利息收入，預計將在 2024 年底前持續下降。
摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.18%，報 219.59 美元
摩根大通表示，由於潛在貸款違約提撥增加抵消了投資銀行業務的收益，該銀行第 3 季獲利下降。隨著消費者耗盡疫情期間積累的儲蓄，銀行業正在將提高現金部位到典型水平，以在借款人拖欠貸款時發揮保障作用。
該行華爾街業務的收入也超出了分析師的預期，投銀業務費用收入成長 31%，高於預期的 16%。股票交易收入成長 27%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 8.92%，報 217.48 美元
美東時間周四晚上，馬斯克透露了特斯拉的 Cybercab 概念車—一款低矮的銀色兩座車，沒有方向盤或踏板，這項計畫是讓汽車在啟動時能夠自動駕駛。
馬斯克表示，公司希望在 2027 年之前生產 Cybercab，但他並未提供有關汽車生產地點的詳細資訊。他表示，消費者可以以低於 3 萬美元的價格購買特斯拉 Cybercab。
加拿大皇家銀行資本市場分析師 Tom Narayan 表示，「我們在活動中採訪的投資者認為，該活動沒有真實的數字和時間表。」 「我們預計股價會走低。」
華爾街分析：
Bank J.Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 上調了標普 500 指數未來幾個季度的目標，並認為銀行業「盈利有令人驚訝的上行空間，因為自 9 月初以來，經濟周期總體有所改善。」
根據消費金融服務公司 Bankrate 對一些頂級分析師的調查，他們似乎普遍認為，未來 12 個月美國股市將僅上漲 4.1%，低於 10% 的長期年平均水準。
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