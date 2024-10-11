〈美股早盤〉最新財報季開啟 9月PPI持平 主要指數漲跌互見

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 21:43

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數據顯示，9 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 持平，核心 PPI 年增 0.2% 符合預期。受到汽油價格下跌的抑制，顯示通膨進一步放緩。BMO 資本市場的 Ian Lyngen 表示：「總體而言，這是生產者價格的一次相對良性的更新。」

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PPIl 數據有助於緩解周四公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 引發的一些擔憂，CPI 月增 0.2%，年增 2.4%，均高於預期。

根據 CME FedWatch 工具的數據，聯邦基金期貨交易表明，聯準會 11 月將利率下調 25 個基點的可能性約為 87%。

最新財報季由兩支金融股打頭陣。摩根大通第三季獲利和營收超出預期後，股價上漲。該銀行公布的本季每股收益為 4.37 美元，遠高於 LSEG 調查分析師普遍預期的 4.01 美元。

富國銀行第三季營收為 203.7 億美元，略低於 LSEG 調查分析師預期的 204.2 億美元。儘管如此，富國銀行的股價還是上漲。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 91.77 點或 0.22%，暫報 42545.89 點

那斯達克下跌 69.65 點或 0.38%，暫報 18212.4 點

標普 500 下跌 0.64 點或 0.01%，暫報 5779.41 點

費半下跌 19.46 點或 0.37%，暫報 5274.48 點

台積電 ADR 上漲 2.35% 至每股 190.15 美元

十年期美債殖利率上漲 4 個基點，至 4.10%

紐約輕原油下跌 0.75%，至每桶 75.28 美元

布蘭特原油下跌 0.68%，至每桶 78.86 美元

黃金上漲 0.64%，至每盎司 2646.74 美元

美元指數下跌 0.05%，至 102.94

焦點個股：

富國銀行 (WFC-US) 上漲 5.87%，報 61.14 美元

富國銀行第 3 季獲利下降，因為該行的利息收入受到貸款需求疲軟和利息支付的壓縮。這家美國第四大銀行表示，截至 9 月 30 日當季淨利為 51.1 億美元，低於去年同期的 57.8 億美元。

富國銀行第 3 季淨利息收入 (NII) 下降 11% 至 116.9 億美元。根據 LSEG 估計，分析師平均預測為 118.7 億美元。

近年來隨著聯準會升息而受益的銀行利息收入，預計將在 2024 年底前持續下降。

摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.18%，報 219.59 美元

摩根大通表示，由於潛在貸款違約提撥增加抵消了投資銀行業務的收益，該銀行第 3 季獲利下降。隨著消費者耗盡疫情期間積累的儲蓄，銀行業正在將提高現金部位到典型水平，以在借款人拖欠貸款時發揮保障作用。

該行華爾街業務的收入也超出了分析師的預期，投銀業務費用收入成長 31%，高於預期的 16%。股票交易收入成長 27%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 8.92%，報 217.48 美元

美東時間周四晚上，馬斯克透露了特斯拉的 Cyber​​cab 概念車—一款低矮的銀色兩座車，沒有方向盤或踏板，這項計畫是讓汽車在啟動時能夠自動駕駛。

馬斯克表示，公司希望在 2027 年之前生產 Cyber​​cab，但他並未提供有關汽車生產地點的詳細資訊。他表示，消費者可以以低於 3 萬美元的價格購買特斯拉 Cyber​​cab。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Tom Narayan 表示，「我們在活動中採訪的投資者認為，該活動沒有真實的數字和時間表。」 「我們預計股價會走低。」

華爾街分析：

Bank J.Safra Sarasin 股票策略師 Wolf von Rotberg 上調了標普 500 指數未來幾個季度的目標，並認為銀行業「盈利有令人驚訝的上行空間，因為自 9 月初以來，經濟周期總體有所改善。」