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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50   
宏洲              富邦科技          智伸科            大統新創 興泰     元大台灣50正2   
嘉裕              元大台商50          華通              本盟     宏亞     富邦臺灣加權正2   
東華              元大高股息          中環              銘旺科   恆大     上海商銀   
大魯閣            富邦摩台          燿華              旭隼     新紡                
立益              富邦發達          智寶              遠雄來   佳和                
佳和              富邦金融          銘旺科            統領     大將                
聯發              元大MSCI台灣          連宇              威宏-KY  怡華                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
本盟              元大台灣50正2          揚智                       昶和                
正道              富邦日本          晶相光                     大統新創            
瑞利              國泰日經225          嘉威                       亞崴                
正峰新            元大歐洲50          世芯-KY                    程泰                
億泰              元大日經225          茂林-KY                    吉茂                
懷特              富邦臺灣加權正2          立積                       百達-KY             
士紙              元大美元指數          東科-KY                    氣立                
燁興              元大美元指數正2          鈞寶                       榮星                
千興              兆豐藍籌30反1          互億                       台硝                
威致              國泰股利精選30          訊芯-KY                    元禎                
華豐              元大S&P日圓反1          夆典                       永記                
首利              富邦歐洲          遠雄來                     毛寶                
麗正              FH彭博新興債          杜康-DR                    日勝化              
東訊              富邦美國特別股          陽光能源-DR                   三福化              
錸德              富邦臺灣優質高息                                     士紙                
倫飛              FH富時高息低波                                     東明-KY             
虹光              國泰RMB短期報酬                                     鑫永銓              
威盛              富邦臺灣中小                                     六暉-KY             
浩鑫              新光內需收益                                     申豐                
國碩              FH美國金融股                                     燿華                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     震旦行              
統懋              新光投等債15+                                     隴華                
翔耀              新光ICE美國權值                                     翔耀                
太空梭            台新全球AI                                     太空梭              
兆勁              大飲                                         遠見                
麗臺              宏洲                                         聯德                
吉祥全            嘉裕                                         泰碩                
憶聲              東華                                         玉晶光              
科風              大魯閣                                       融程電              
力特              立益                                         安馳                
喬鼎              佳和                                         力銘                
正達              聯發                                         世芯-KY             
晟鈦              昶和                                         圓展                
聯德              本盟                                         新至陞              
同泰              正道                                         銘鈺                
新世紀            瑞利                                         穎漢                
誠研              正峰新                                       立積                
誠創              億泰                                         迎廣                
嘉威              懷特                                         研揚                
聯合再生          士紙                                         華友聯              
力銘              燁興                                         愛山林              
亞太電            千興                                         皇昌                
達能              威致                                         潤弘                
太極              華豐                                         遠雄來              
誠美材            首利                                         夏都                
奕智博            麗正                                         雲品                
慧友              東訊                                         鳳凰                
悠克              錸德                                         欣欣                
友勁              倫飛                                         統領                
百一              虹光                                         客思達-KY            
捷泰              威盛                                         凱羿-KY             
天瀚              浩鑫                                         日成-KY             
迅杰              國碩                                         阿瘦                
華上              銘旺科                                       格威傳媒            
光麗-KY           統懋                                         神州-DR             
元晶              翔耀                                         晨訊科-DR            
華冠              太空梭                                       友佳-DR             
裕豐              兆勁                                         一零四              
寶徠              麗臺                                         欣天然              
皇昌              吉祥全                                       新海                
陽明              憶聲                                         欣高                
六福              揚智                                         新麗                
康師傅-DR          科風                                         台數科              
聖馬丁-DR          力特                                         鋼聯                
神州-DR           喬鼎                                         必應                
同方友友-DR          正達                                         基勝-KY             
晨訊科-DR          晟鈦                                         威宏-KY             
友佳-DR           聯德                                         政伸                
陽光能源-DR          同泰                                         吉源-KY             
精熙-DR           新世紀                                                           
中福              誠研                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              聯合再生                                                         
新利虹            力銘                                                             
國光生            智易                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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