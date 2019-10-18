[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 24123 0 00637L 元大滬深300正2 -6500 0 3481 群創 17431 37639 3037 欣興 -4114 -645 00632R 元大台灣50反1 10959 0 2330 台積電 -3762 10782 00672L 元大S&P原油正2 8894 0 2324 仁寶 -3624 -18556 2317 鴻海 5127 17077 2382 廣達 -3224 -18965 2409 友達 3156 17437 2449 京元電子 -2771 -1775 2891 中信金 3152 -6102 00655L 國泰中國A50正2 -2125 0 2888 新光金 2579 6486 2367 燿華 -1827 -8532 2303 聯電 2050 6027 00673R 元大S&P原油反1 -1190 0 2504 國產 1881 2651 2456 奇力新 -1179 221 2002 中鋼 1818 -9665 6116 彩晶 -1112 -14653 0056 元大高股息 1782 56704 2885 元大金 -1110 -5395 4938 和碩 1490 3656 00850 元大臺灣ESG永續 -1100 1176 2883 開發金 1356 -7399 2301 光寶科 -805 450 3189 景碩 1316 27 9904 寶成 -789 997 2618 長榮航 1228 6991 2884 玉山金 -740 -3362 2610 華航 914 -3681 006208 富邦台50 -735 0 3231 緯創 821 13412 1216 統一 -719 -10418 2344 華邦電 778 -6785 6153 嘉聯益 -685 -1045 1301 台塑 775 -802 1312A 國喬特 -636 0 2887 台新金 742 1258 00708L 元大S&P黃金正2 -622 0 1314 中石化 740 1111 2376 技嘉 -604 -5112 2881 富邦金 688 4855 1722 台肥 -563 -290 2455 全新 652 -394 1909 榮成 -554 -2889 2454 聯發科 617 -3588 3706 神達 -549 -5906 2356 英業達 606 -4449 00650L FH香港正2 -448 0 5880 合庫金 603 -2172 2474 可成 -440 -453 2886 兆豐金 584 -18179 00670L 富邦NASDAQ正2 -434 0 2105 正新 574 6232 6213 聯茂 -423 -1455 3034 聯詠 567 2417 1714 和桐 -421 187 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股