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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                24123         0    00637L 元大滬深300正2         -6500         0  
3481   群創                   17431     37639    3037   欣興                   -4114      -645  
00632R 元大台灣50反1          10959         0    2330   台積電                 -3762     10782  
00672L 元大S&P原油正2          8894         0    2324   仁寶                   -3624    -18556  
2317   鴻海                    5127     17077    2382   廣達                   -3224    -18965  
2409   友達                    3156     17437    2449   京元電子               -2771     -1775  
2891   中信金                  3152     -6102    00655L 國泰中國A50正2         -2125         0  
2888   新光金                  2579      6486    2367   燿華                   -1827     -8532  
2303   聯電                    2050      6027    00673R 元大S&P原油反1         -1190         0  
2504   國產                    1881      2651    2456   奇力新                 -1179       221  
2002   中鋼                    1818     -9665    6116   彩晶                   -1112    -14653  
0056   元大高股息              1782     56704    2885   元大金                 -1110     -5395  
4938   和碩                    1490      3656    00850  元大臺灣ESG永續        -1100      1176  
2883   開發金                  1356     -7399    2301   光寶科                  -805       450  
3189   景碩                    1316        27    9904   寶成                    -789       997  
2618   長榮航                  1228      6991    2884   玉山金                  -740     -3362  
2610   華航                     914     -3681    006208 富邦台50                -735         0  
3231   緯創                     821     13412    1216   統一                    -719    -10418  
2344   華邦電                   778     -6785    6153   嘉聯益                  -685     -1045  
1301   台塑                     775      -802    1312A  國喬特                  -636         0  
2887   台新金                   742      1258    00708L 元大S&P黃金正2          -622         0  
1314   中石化                   740      1111    2376   技嘉                    -604     -5112  
2881   富邦金                   688      4855    1722   台肥                    -563      -290  
2455   全新                     652      -394    1909   榮成                    -554     -2889  
2454   聯發科                   617     -3588    3706   神達                    -549     -5906  
2356   英業達                   606     -4449    00650L FH香港正2               -448         0  
5880   合庫金                   603     -2172    2474   可成                    -440      -453  
2886   兆豐金                   584    -18179    00670L 富邦NASDAQ正2           -434         0  
2105   正新                     574      6232    6213   聯茂                    -423     -1455  
3034   聯詠                     567      2417    1714   和桐                    -421       187  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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