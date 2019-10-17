〈脫歐協議達成〉工黨要杯葛、北愛DUP不支持 脫歐能獲英國會過半支持嗎？

英國政府與歐盟周四 (17 日) 達成最新的脫歐協議，英相強生 (Boris Johnson) 透過社群媒體報喜，認為這份新協議可以讓英國拿回主導權。歐盟委員會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 也說，這份新協議有望保護愛爾蘭島和平穩定，並且可以充分保護歐盟單一市場。

雖然英國與歐盟已達協議，但這份協議仍需獲得英國國會通過，才能在這個月底完成有協議脫歐。周六 (19 日) 這份新協議將在英國國會下議院的特別會議中表決。

但針對此議案，北愛民主聯盟黨 (DUP) 仍然不給面子。DUP 議員表示，黨內對於在愛爾蘭海另設海關關卡及其他議題等並不認同。

週六的下議院表決，強生需要幾票才能讓新協議過關？彭博社分析，整體而言，強生需要 320 票才能過半。

若比照今年 3 月梅伊將協議提交國會情況，理論上會有 259 位議員支持強生的新版脫歐協議。因此，他還需要想辦法拿下 61 票，才能讓新版脫歐協議通過。

稍早因為反對硬脫歐而被逐出的 19 名議員，對於如今的脫歐方案可能是喜聞樂見，他們有可能支持強生的新版協議。

北愛 DUP 雖然說不支持這份協議，但他們可能更不願硬脫歐發生，也不願工黨上台，他們有可能選擇勉強支持強生，讓他獲得 10 票。

當初不支持梅伊脫歐協議的保守黨議員有 28 位，他們原本只支持最低限度的脫歐方案，但最近態度有軟化跡象。由於班恩法案 (Benn Act) 因素，脫歐協議若再不通過，英國可能還得留在歐盟內，這是他們不願見到的事，因此他們可能支持這次的脫歐協議。

同時，在野的工黨仍然持反對態度。工黨的 21 票可能不會支持強生的協議，因為工黨相信，要先擊敗強生的協議，才能在下來的大選中擊敗他。雖然工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 表示，支持將強生的新脫歐協議納入二次公投內容中，但推動二次公投正是工黨阻礙強生的策略之一。

除了上述的 78 票，另外還有 7 位獨立議員，在這 85 席議員中，強生必須拿下 61 票，才能讓新脫歐協議通過。這也表示，強生得想辦法取得那些不認同他的議員們的支持。這對他而言，也會是一個最險峻的難關。