花旗銀系統出包 客戶帳戶餘額歸零 金管會開罰500萬元

金管會今 (17) 日表示，花旗 (台灣) 商業銀行今 (2019) 年初因系統問題，導致客戶新臺幣帳戶餘額歸零的大烏龍，依銀行法第 129 條第 7 款規定，核處新臺幣 500 萬元罰鍰。

花旗銀行今年 1 月 30 日驚爆電腦大當機，有客戶存款帳戶餘額竟然被歸零，花旗銀行當時即澄清，是在進行系統例行過帳檢查時，系統當機出錯，導致資訊無法立即過帳，客戶權益完全不會受到任何影響。

金管會表示，花旗 (台灣) 商業銀行執行批次作業部分交易檔案未完整過帳，至主機系統導致客戶新臺幣帳戶餘額不正確，當時不少客戶存款餘額歸零。

金管會表示，此案顯示花旗 (台灣) 商業銀行資訊系統的穩定性、可靠性及安全性控管不足，核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度，監督受委託機構亞太資訊中心也不足，在系統軟硬體、人員、測試、檢核等相關內控機制的執行欠缺有效性。

金管會表示，因此依銀行法第 129 條第 7 款規定，核處新臺幣 500 萬元罰鍰。

金管會統計，這是花旗銀在近 2 年內第 3 起系統發生問題遭罰，第一案是 2018 年 2 月，花旗銀曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致對客戶超收卡款，約有 30 萬人受影響，金管會當時開罰 250 萬元；再者，2018 年 11 月發生客戶透過預繳卡費交易系統漏洞，狂刷 6300 餘萬元，金管會也開罰 250 萬元；加上今天這起，3 起案子罰鍰高達 1000 萬元。