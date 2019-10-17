遠傳啟動5G招募計畫 網羅百名資通訊人才

台北市政府台北就業服務處將在明 (17) 日舉辦「OKWORK 內湖科技園區」徵才活動，遠傳 (4904-TW) 為因應 5G ，首度參與徵才活動並釋出近百位職缺，其中 4 成為 IT 相關人才。

總經理井琪日前表示，遠傳以「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網，成立大人物數位轉型辦公室，約 60、70 人，扣除門市、客服人員，占比約 20%，去年底開始積極擴大團隊，力拚智慧雲轉型，以培訓內部員工為主，外界招攬為輔的方式，目標 2 年內，大人物相關人才將占整體人數 30%。

遠傳表示，首次參與北市府舉辦的徵才活動，並釋近百職缺，其中 40% 為 IT 相關人才，包含 Android/iOS app 工程師、IoT app 工程師、雲端服務自動化維運工程師與雲端服務開發工程師；30% 為 B2B 業務，包含售前技術顧問、企業客戶業務；30% 則來自前端第一線銷售需求，如數位通路分析師與門市業務人員等。

其他電信方面，中華電 (2412-TW) 今年預計招募 1600 名新血，業務除 AI、大數據、物聯網外，也瞄準資安領域，AI 團隊目標 2 年內，人數從 300 擴增至 500 人，大數據團隊則力拚 2 年內，從 80 人增加至 150 人；台灣大 (3045-TW) 今年人才招募重點也擺在 AI、大數據及物聯網，但先從內部員工轉調做起，並強化員工的質，而非量。