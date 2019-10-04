遠傳攜北市府打造5G試驗場域 估釋照後1年可完整5G布建

遠傳 (4904-TW) 今 (4) 日攜手台北市政府與台灣雲端物聯網產業協會，一同宣布啟動「內湖智慧園區 5G 試驗計畫」，除打造全台第 1 個產官學合作的 5G 開放場域，也是全國第 1 個導入商業實驗研發電信網路(POB)，遠傳執行副總經理曾詩淵指出，此計畫希望有更多新創團隊加入，預期台灣 5G 商轉 1 年後，就能有完整的網路場域。

曾詩淵表示，日前向 NCC 申請 5G 試驗頻譜，攜手愛立信在內湖運動中心架設 3.5GHz 基地台，即日起開放 100 個名額，可 3 個月免費測試 5G。

曾詩淵指出，此計畫為頻譜釋照前的先行準備，目前已有合作的大廠包括仁寶、中美與宏達電等，盼能在 5G 競標前有更多新創團隊加入，並尋找出可行的商業模式，且明年 5G 開台、商轉後，有機會成為合作夥伴。

曾詩淵表示，台灣 5G 網路布建有機會領先國際，因美國、中國若要全數涵蓋 5G 至少要花 3 年的時間，台灣相對土地面積小，若電信業全力衝刺，有機會 1 年就有完整的 5G 場域。

NCC 今日也宣布，核准遠傳設置 5G 商業實驗研發電信網路 (POB)，增進電信業與垂直場域應用的合作，曾詩淵對此表示，在 POB 的環境裡面，5G 有很多可能性，如 5G 可多連結是 4G 時代無法達成，且現階段獲利也不是首要目標。