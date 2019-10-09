台灣大重返獲利王 9月、第3季與前3季 稱霸電信三雄

電信三雄今 (9) 日公布 9 月營收與自結營運，單就 9 月來看，台灣大每股純益 0.37 元重新拿回獲利王寶座，贏過中華電 0.31 元及遠傳 0.22 元；第 3 季與累積前 9 月每股純益，台灣大分別以 1.17 元與 3.46 元，續居獲利王。

中華電 (2412-TW)9 月營收 171.6 億元，月增 1%，年減 3.5%；營益率 17.4%，月減 4.4 個百分點，年減 8 個百分點；稅後純益 24.1 億元，月減 18.5%，年減 19.4%；EBITDA 59.3 億元，月減 10.7%，年減 5.6%；稅後純益 0.31 元。

中華電第 3 季營收 508.5 億元，季增 1.4%，年減 3.5%；營益率 19.7%，季減 0.86 個百分點，與去年同期相當；稅後純益 80.9 億元，季減 5.5%，年減 4.9%；EBITDA 59.3 億元，季減 68%，年增 2.4%；稅後純益 1.04 元。

中華電累積前 9 個月營收 1522 億元，年減 4.8%；營益率 20.2%，年減 1.3 個百分點；稅後純益 250.1 億元，年減 7.7%；EBITDA 570.8 億元，年減 0.4%；每股純益 3.22 元。

中華電表示，蘋果新機 iPhone 11 系列機型開賣，讓行動銷貨收入較去年同期成長，網際網路應用加值營收與 MOD 營收也有增加，不過固網語音營收及行動服務營收，持續受市場競爭與免費通訊軟體影響，資通訊專標案營收也減少，相互抵消下，造成單月營收下滑。

台灣大 (3045-TW)9 月營收 103.62 億元，月增 2.46%，年增 7.56%；營益率 13.6%，月減 0.3 個百分點，年減 1.6 個百分點；稅後純益 10.3 億元，與上個月持平，年減 4.6%；EBITDA 27.36 億元，月減 0.6%，年增 6%；每股純益 0.37 元。

台灣大第 3 季營收 308.25 億元，季增 4%，年增 8.8%；營益率 13.8%，季減 0.81 個百分點，年減 1.07 個百分點；稅後純益 32.53 億元，季增 1.5 個百分點，年減 0.6 個百分點；EBITDA 83 億元，季減 1.5%，年增 9.3%；每股純益 1.17 元。

台灣大累積前 9 個月營收 903.13 億元，年增 3.61%；營利率 14.2%，年減 1.7 個百分點；稅後純益 95.3 億元，年增 12.1%；EBITDA 251.37 億元，年增 12.2%；每股純益 3.46 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，9 月電信業務在 iPhone 11 上市量能推動下，銷貨收入成長 13%，並帶動高資費專案機申辦佔比提升，加上 momo 電子商務持續高成長動能，年增達 30%，整體合併營收年增近 8%。

獲利方面，台灣大表示，累計前 9 個月除電子商務表現亮眼外，資訊與通訊業務營收也較去年同期成長 2 倍，各項業務營業利益均符合預期，稅後純益達成全年財測 77%。

遠傳 (4904-TW)9 月營收 77.5 億元，月增 12.8%，年增 7.2%；稅後純益 7.12 億元，月減 3.8%，年減 12.6%；EBITDA 23.56 億元，月減 2.1%，年增 5.7%；每股純益 0.22 元。

遠傳第 3 季營收 214.07 億元，季增 4.8%，年增 1.6%；稅後純益 21.95 億元，季增 1%，年減 16.1%；EBITDA 71.9 億元，季減 2.8%，年增 4.6%；每股純益 0.68 元，達財測 103%。

遠傳累積前 9 個月營收 626.52 億元，年減 2.6%；稅後純益 66.01 億元，年減 14.8%；EBITDA 220.6 億元，年增 5.8%；每股純益 2.03 元，達全年度財測目標的 78%。

遠傳表示，9 月份受惠資通訊業務與數位服務兩大強勁動能挹注，帶動新經濟營收年增 57%，多項重要佈局持續創下三位數成長，資通訊業務營收年增 276%，雲端服務營收年增 597%、資安收入年增 118%，數位服務營收則年增 8%，此外，行動通訊業務表現穩健，月租型用戶數不僅連續 10 個月正成長，月租型客戶流失率也維持低檔。