看好印度電競、手遊市場發展 施崇棠親赴新德里發表新品

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (23) 日宣布，看好印度電競、手遊市場發展潛力，將攜手印度最大電商 Flipkart 連續第 5 年合作，發表最新一代電競手機 ROG Phone 2，董事長施崇棠更親自率領團隊前往印度新德里發表新品。

華碩董事長施崇棠表示，去年台北國際電腦展 COMPUTEX 推出首款電競手機 ROG Phone，重新定義電競手機 DNA，形塑手遊市場全新風貌，而這次新一代 ROG Phone 2，將延續前一代 ROG Phone 的效能、系統，並全面提升及優化應用。

華碩深耕印度多年，根據最新市調顯示，今年第 2 季華碩手機線上通路出貨年增 26%，為當地成長最快速的品牌之一，在 Flipkart 上也是前 3 大熱銷品牌，今年 6 月發表的 ASUS 6Z(同台灣 ASUS ZenFone 6) 智慧型手機後，更一舉躍上高階產品市占第 3 名。

華碩今年推出一系列新品，包含 ZenBook 14 筆電、ZenFone 6、ROG Phone 2 電競手機等，陸續在全球各地上市，加上 9 月開學季帶動，法人認為將有助華碩下半年營運表現。

ROG Phone 2 為攜手中國遊戲龍頭騰訊推出的旗艦手機，日前在中國電商平台預購量突破 200 萬支，預估至少有 10% 能轉化成實際購買量。