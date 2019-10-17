為APEC川習會鋪路？陸商務部：據第一階段協議將增購美農產品

週四 (17 日) 中國商務部新聞發言人高峰在記者會上透露，將根據美中「第一階段協議」並按中國國內需要與市場化規則，增加購買美國農產品。

高峰表示，今年以來，中國企業根據國內市場需要，按照市場化原則，自美進口了一定數量的農產品，包括黃豆 2000 萬噸，豬肉 70 萬噸，高粱 70 萬噸，小麥 23 萬噸，棉花 32 萬噸，近期在華盛頓結束的新一輪美中貿易高層級協商中，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠高效的討論，取得了實質性進展。

高峰指出，第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美農產品訂購，以及美方將為此創造良好條件。

中國放承諾、為 APEC「川習會」鋪路？

此前上週五 (12 日) 美國總統川普宣布，美國與中國達成極具實質性的「第一階段」協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及大量美農產品採購，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。

美國總統川普 (Donald Trump) 並於週三 (16 日) 在白宮召開記者會表示，在與中國國家主席習近平再次舉行「川習會」之前，他預期不會與中國簽署任何貿易協議，目前美、中二國規劃，本次「川習會」將在 11 月 16、17 日於智利舉辦的 APEC 論壇上登場。