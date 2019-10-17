桃機擬導入生物辨識、3D掃描儀 三航廈完工前仍可負荷運量

去年桃機旅運量高達 4653 萬人次，但外界擔心第 3 航廈工程 3 度流標，桃機能否負荷逐年成長的旅運量，桃機公司董事長王明德今 (17) 日表示，未來將陸續導入生物辨識系統、3D 掃描儀及 BIM 的應用等解決方案，配合機場智慧化升級，預估至 2023 年 3 航廈完工前仍可負荷。

桃機公司今明兩日舉辦 2019 機場論壇，今年主題為「智慧機場之機遇與挑戰」，會中邀請了國際機場協會 (ACI)、國際航空運輸協會 (IATA)、香港赤鱲角、韓國仁川、日本成田、關西及德國慕尼黑等標竿機場專家。

外界相當關注第 3 航廈工程 3 度流標，交通部次長祁文中表示，已要求桃機公司簡化設計、控制預算，周五 (18 日) 將向交通部長林佳龍初步簡報，希望在明年農曆年前後能定案、推進，並在維持原預算下達到最大效益，分標方式也能有明確做法，讓可以先施作的工程趕快進行，目標仍期望在 2023 年完工、2024 年投入營運。

王明德表示，機場捷運通車後，越來越多旅客使用預辦登機、自動通關服務，見證科技輔助可有效提升服務旅客的品質與效率，還能擴大營運效果，未來在智慧機場進化建置上，桃機將陸續導入標竿機場採用的生物辨識系統、3D 掃描儀及 BIM 的應用等解決方案，大幅提升機場智能應用。

王明德指出，去年旅運量高達 4653 萬人次，若以今年過年期間 1 天最高達 16.4 萬人次，天天爆滿的狀況下計算，桃機 1 年旅運量將可達 6000 萬人次，因此，配合機場智慧化升級，至 2023 年第 3 航廈完工前，仍是可以負荷逐年成長的旅運量。

祁文中也對桃機 40 年的努力表示肯定，桃機成功在 2018 年晉升全球 50 大機場之列，並強調交通部特別將「智慧海空港服務產業」列為重要的產業分組，就是希望透過創新科技應用，加速機場的智慧化發展。

另外，全新搭配整合型航管系統的桃園機場新塔台，預計在今年 12 月中旬啟用，將可滿足機場未來 20 年成長至近 40 萬飛航架次的導引需求，提升國家門戶的國際競爭力。