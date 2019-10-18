觀光添動能！獎助國際包機見效 韓國10-11月直飛花蓮19架次

交通部觀光局今 (18) 日表示，為提振花東觀光，9 月底鬆綁國際包機直航花東獎助門檻，隨即有航空公司申請在 10-11 月間，開出韓國直航花蓮班機共 19 架次，其中，花蓮 - 韓國蔚山包機直航班機昨 (17) 日首飛，觀光局預計，將為花東地區觀光產業帶來新成長動能。

觀光局表示，花東包機獎助要點修訂後，隨即收到航空公司提出 10-11 月韓國蔚山 - 花蓮 1 架次、仁川 - 花蓮 15 架次及釜山 - 花蓮 3 架次，總共 19 架次韓國直飛花東的申請案件，顯見獎助要點修訂後確實發揮成效，將國際旅客直送花東地區，可望有效提振花東觀光產業。

其中，花蓮 - 蔚山包機直航昨天首飛，單程飛行時間約 2 小時，韓國旅客一行 121 人展開 4 天 3 夜旅遊行程，同時，花蓮市長魏嘉賢也率團飛往韓國，雙方進行觀光交流。

另外，由花蓮縣府推動的花蓮與韓國仁川定期班機，29 日也將開航，每週二、四、六直飛。

觀光局指出，花東受限地理位置，極易受鐵公路運輸能量影響，9 月 26 日發布修訂「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」，主動檢討包機獎助要點申請機制，並同步以降低申請門檻和適度提高獎助金額，達到吸引國際包機直航花東目標。

重要修訂內容包含申請客座數門檻由每架次 100 人座降為 50 人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至明年底等。另外，每架次客座數高於 5 成的入境包機旅客，超過 5 成部分，每位旅客可另增額補助 600 元激勵獎助仍予保留。