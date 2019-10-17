〈台灣AI雲商轉〉楊麒令：5G需求加溫 廣達今、明年伺服器營收皆維持雙位數成長

科技部今 (17) 日舉辦 TWCC 台灣 AI 雲產業應用峰會，廣達 (2382-TW) 資深副總楊麒令會後表示，在 5G 通訊需求推升下，對今、明兩年伺服器市場發展仍樂觀，今年伺服器營收將成長雙位數，明年也樂觀看待可望維持同樣成長幅度。

楊麒令表示，在 5G 通訊推升下，廣達明年伺服器產業將優於今年，預期將保持雙位數成長，雖然客戶仍以一、二線資料中心為主，占比約 70%、30%，預期隨著資料中心需求增長，二線資料中心需求成長加快，比重可望逐年增加。

電信商方面，楊麒令表示，與日本樂天的合作案，受基地台建置延遲、人才短缺等問題影響，進度受拖延，但預期仍會在明年 7 月東京奧運前完成，目前也有多家電信商正在洽談中，預期明年下半年包含美國、歐洲的電信商都有機會加入，電信商占比可望從不到 1%，成長至 3-4%。

因應美中貿易戰，廣達近期擴大布局台灣、泰國生產基地，在伺服器產品方面，楊麒令表示，目前輸美產品都完成調整，避開美中貿易關稅，但仍會保持各地生產基地，並增加自動化生產比重，保留生產彈性給客戶選擇。

楊麒令表示，與國網中心、華碩 (2357-TW)、台灣大 (3045-TW) 共組國家隊 A team，是台灣業界整合發展，目前台灣 AI 雲也有擴充計畫正在進行中，而廣達本身在 AI 應用，除了醫療方面、目前也有團隊在美國發展自駕車相關應用。